In the USA, the Zelenskys met with Biden and his wife

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с лидером Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил телеканал FREEДОМ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча состоялась при участии жен президентов - Елены Зеленской и Джил Байден.

Напомним,

Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.