In the USA, the Zelenskys met with Biden and his wife
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Во встрече также приняли участие жены лидеров - Елена Зеленская и Джил Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, встретился с лидером Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил телеканал FREEДОМ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что встреча состоялась при участии жен президентов - Елены Зеленской и Джил Байден.
Напомним,
Ранее УНН писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США для встречи с конгрессменами. Цель визита - передать план победы Украины президенту США, кандидатам в президенты и Конгрессу.