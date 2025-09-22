"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі під час презентації свого нового фільму "Couture" на кінофестивалі в Іспанії заявила, що не визнає США та назвала "небезпечним" все, що обмежує свободу слова. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

На червоній доріжці вона з'явилась у чорній сукні з глибоким вирізом. Акторка давно відверто висловлюється щодо політичних та міжнародних питань, але її остання проголошена думка викликала бурхливу реакцію в мережі.

"Будь-що, будь-де, що розділяє або обмежує особисті вираження та свободи, я вважаю дуже небезпечним", – сказала Джолі.

Наразі я не визнаю свою країну. Я завжди жила в інтернаціоналі. Моя сім’я інтернаціональна. Моє життя, мій світогляд – рівні і єдині. Я думаю, що зараз такі серйозні часи, що нам потрібно бути обережними та не говорити нічого легковажно. Тому я буду обережною на пресконференції… Але зараз дуже, дуже важкі часи - додала акторка, говорячи про політичну нестабільність у США.

Один користувач X написав: "Я так радий, що вона не є частиною цієї країни, оскільки живе далеко від неї".

"Вона абсолютно права", - не погодився інший.

Ще один додав: "Нікого з розумних людей не хвилює, що вона думає чи відчуває. Вона показала своє справжнє "я".

Доповнення

З 2001 року Джолі працювала в ООН і з 2012 по 2022 рік була спеціальним посланником з допомоги біженцям. У 2018 році акторка натякнула на те, що йде в політику, заявивши, що вона "завжди йтиме туди, де вона потрібна".

"Я не знаю, чи підходжу я для політики... але я також пожартувала, що не знаю, чи залишився в мене хоч якийсь скелет у шафі", - сказала вона.

"Я також можу працювати з урядами. Тож я перебуваю в дуже цікавому становищі, маючи змогу зробити багато чого, не маючи посади й не маючи нічого спільного з мною чи моєю політикою", сказала Джолі, вказуючи на свою роботу з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.

У вересні 2021 року акторка відвідала Білий дім, щоб підтримати повторне затвердження Закону про боротьбу з насильством щодо жінок. Два роки по тому володарка премії "Оскар" приєдналась до тодішнього президента США Джо Байдена та першої леді Джилл Байден на державній вечері на честь президента Південної Кореї.

Джолі засуджувала політику Дональда Трампа ще під час його першого президентства. У своїй статті для "Нью-Йорк Таймс" вона написала : "Ми ніколи не повинні дозволяти нашим цінностям ставати побічними збитками в пошуках більшої безпеки".

"Зачиняти двері для біженців або дискримінувати їх — це не наш шлях, і це не робить нас убезпеченими".

Водночас батько Джолі, Джон Войт, відомий як один із найбільших прихильників Трампа в Голлівуді. Трамп нагородив Войта Національною медаллю мистецтв та Національною медаллю гуманітарних наук під час свого першого президентства.

Раніше Войт критикував підтримку Джолі Палестини в коментарях для Variety.

"Вона стала жертвою пропаганди. На неї вплинули антисеміти. Енджі має зв’язок з ООН, і їй подобалося виступати на захист біженців. Але ці люди не біженці", - сказав він.

