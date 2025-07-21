Шайло Джолі та її імовірну дівчину помітили в авто під час пристрасних обіймів

19-річна донька Анджеліни Джолі Шайло Джолі, яка нещодавно імовірно переїхала жити разом зі своєю дівчиною, танцівницею Кеоні Роуз, опинилася в центрі уваги. Папараці зняли парочку в момент пристрасних обіймів у машині. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Шайло та її ймовірна дівчина Кеоні Роуз були помічені разом у Студіо-Сіті, Каліфорнія, у суботу. В якийсь момент 19-річна донька Анджеліни, яка була одягнена у свою червону толстовку з капюшоном, сіла в машину разом із танцівницею Movement Talent Agency і між ними сталися бурхливі обійми.

Як повідомив інсайдер минулого четверга виданню DailyMail, "Шайло та Кеоні тимчасово переїхали жити разом впродовж останніх тижнів".

Ексклюзивні фотографії видання, на яких сором'язлива пара обіймається біля своєї спільної квартири в Лос-Анджелесі, підтвердили цей переїзд.

Доповнення

Пару вперше помітили разом 26 травня - вони прогулювалися по магазинах Isabel Marant, через два дні після того, як Шайло виступила з енергійним танцювальним номером для Кеоні Роуз та Тако Сузукі під час презентації капсульної колекції французького бренду в Лос-Анджелесі, організованої Net-A-Porter.

Саме на цій події в Олівер-Хаусі донька Джолі вперше представила себе під сценічним ім’ям "Ши" - новий етап у її житті після того, як понад рsr тому вона відмовилась від прізвища Пітт, розірвавши зв’язок із батьком.

Бред Пітт ще у 2022 році тепло згадував про талант доньки до танців в інтерв’ю Entertainment Tonight: "Це викликає сльози на очах… Я не знаю, звідки вона це взяла. Я сам — пан Дві Ліві Ноги. Але люблю, коли діти знаходять власний шлях і розквітають".

Кеоні Роуз же найближчим часом вирушить до Вашингтону для участі у попередньому показі танцювальної вистави Вероніки Мендонси "pAges", що відбудеться в Керрі-Холі STG у Корнуольському коледжі мистецтв у Сіетлі вже цієї суботи.

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