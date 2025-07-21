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Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

19-летняя Шайло Джоли и танцовщица Кеони Роуз, которые, вероятно, переехали жить вместе, были сфотографированы папарацци во время страстных объятий в машине в Студио-Сити, Калифорния. Инсайдер подтвердил, что пара временно проживает вместе в течение последних недель.

Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий

19-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли, которая недавно предположительно переехала жить вместе со своей девушкой, танцовщицей Кеони Роуз, оказалась в центре внимания. Папарацци сняли парочку в момент страстных объятий в машине. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Шайло и ее предполагаемая девушка Кеони Роуз были замечены вместе в Студио-Сити, Калифорния, в субботу. В какой-то момент 19-летняя дочь Анджелины, которая была одета в свою красную толстовку с капюшоном, села в машину вместе с танцовщицей Movement Talent Agency и между ними произошли бурные объятия.

Как сообщил инсайдер в прошлый четверг изданию DailyMail, "Шайло и Кеони временно переехали жить вместе в течение последних недель".

Эксклюзивные фотографии издания, на которых застенчивая пара обнимается возле своей общей квартиры в Лос-Анджелесе, подтвердили этот переезд.

Дополнение

Пару впервые заметили вместе 26 мая - они прогуливались по магазинам Isabel Marant, через два дня после того, как Шайло выступила с энергичным танцевальным номером для Кеони Роуз и Тако Сузуки во время презентации капсульной коллекции французского бренда в Лос-Анджелесе, организованной Net-A-Porter.

Именно на этом мероприятии в Оливер-Хаусе дочь Джоли впервые представила себя под сценическим именем "Ши" - новый этап в ее жизни после того, как более года назад она отказалась от фамилии Питт, разорвав связь с отцом.

Брэд Питт еще в 2022 году тепло вспоминал о таланте дочери к танцам в интервью Entertainment Tonight: "Это вызывает слезы на глазах… Я не знаю, откуда она это взяла. Я сам — господин Две Левые Ноги. Но люблю, когда дети находят собственный путь и расцветают".

Кеони Роуз же в ближайшее время отправится в Вашингтон для участия в предварительном показе танцевального спектакля Вероники Мендонсы "pAges", который состоится в Керри-Холле STG в Корнуоллском колледже искусств в Сиэтле уже в эту субботу.

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10.07.2025, 20:43 • 72702 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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