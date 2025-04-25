Трамп та його дружина вилетіли до Риму на похорон Папи Франциска

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія вилетіли з Вашингтона на борту Air Force One до Риму, щоб бути присутніми на похороні Папи Франциска, передає УНН з посиланням на ВВС.

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Президент США є одним з багатьох іноземних високопосадовців, які завтра відправляться на службу у Ватикан, включаючи його попередника Джо Байдена та його дружину Джилл.

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Інші відомі особи, які будуть присутні:

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер;

Принц Вільям;

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший;

Президент України Володимир Зеленський.

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УНН писав, що до Риму, італійської столиці, прибувають понад 100 делегацій з усього світу для того, щоб віддати данину поваги покійному Папі Франциску. Наразі підтверджено офіційну присутність 10 членів королівських сімей, 50 глав держав, а також численних міністрів та послів різних країн. Похорон понтифіка заплановано на ранок суботи.