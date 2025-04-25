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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Трамп та його дружина вилетіли до Риму на похорон Папи Франциска

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Дональд Трамп з дружиною вилетіли до Риму на похорон Папи. На службі будуть присутні Байден, прем'єр Британії, принц Вільям та інші світові лідери.

Трамп та його дружина вилетіли до Риму на похорон Папи Франциска

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія вилетіли з Вашингтона на борту Air Force One до Риму, щоб бути присутніми на похороні Папи Франциска, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Президент США є одним з багатьох іноземних високопосадовців, які завтра відправляться на службу у Ватикан, включаючи його попередника Джо Байдена та його дружину Джилл.

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса25.04.25, 13:30 • 27789 переглядiв

Інші відомі особи, які будуть присутні:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер;
    • Принц Вільям;
      • Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;
        • Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший;
          • Президент України Володимир Зеленський.

            Безпрецедентні заходи безпеки: під час похорону Папи чергуватимуть близько 3 тис. охоронців порядку25.04.2025, 16:35 • 764 перегляди

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            УНН писав, що до Риму, італійської столиці, прибувають понад 100 делегацій з усього світу для того, щоб віддати данину поваги покійному Папі Франциску. Наразі підтверджено офіційну присутність 10 членів королівських сімей, 50 глав держав, а також численних міністрів та послів різних країн. Похорон понтифіка заплановано на ранок суботи.

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

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