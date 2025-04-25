Безпрецедентні заходи безпеки: під час похорону Папи чергуватимуть близько 3 тис. охоронців порядку

Під час похорону Папи Римського Франциска в Римі будуть проведені масштабні заходи безпеки: від патрулювання вулиць трьома тисячами охоронців порядку до спостереження з повітря за допомогою дронів та чатування снайперів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Як повідомляється з посиланням на джерело, до охорони місця церемонії поховання Папи, на якій будуть присутні пів сотні світових лідерів та десятки міністрів, готуються залучити близько двох тисяч місцевих поліцейських та тисячу офіцерів національних сил безпеки. Вулиці навколо Ватикану будуть закриті для руху в суботу.



"Заходи безпеки включатимуть патрулювання на Тибрі, безпілотники, армійський пристрій для нейтралізації ворожих літаючих об’єктів і снайперів", - повідомило Reuters джерело в поліції.

Очікується, що загалом похорон Папи відвідають близько 200 тисяч людей, включаючи високопосадовців. Це створить своєрідний виклик для міської влади.

"Найскладнішим аспектом є прибуття багатьох високопоставлених осіб з усього світу, які зберуться в Римі, щоб відправитися в одну точку", - сказав начальник римської поліції Роберто Массуччі.

Окрім того, більшість делегацій вирушить до Риму власними літаками, що створить для влади італійської столиці додаткову проблему. Річ у тому, що 21 квітня, у день смерті Папи Римського, польоти над Римом будуть заборонені.

За інформацією видання, начальник римської поліції повідомив, що замість двох міських аеропортів Фьюмічіно та Чампіно, у разі потреби використовуватимуть військовий аеропорт Пратіка-ді-Маре, на південь від Рима.

"Деякі делегації захочуть залишитися в Римі на деякий час, інші, переважну більшість яких ми зараз реєструємо, поїдуть відразу після похорону", - сказав Фабіо Чічіліано, керівник національного департаменту цивільного захисту, наголошуючи на складності обробки такої кількості прибуттів і від'їздів.

"Національна залізнична компанія також додасть близько 260 тисяч місць у своїх потягах до столиці", - повідомив Reuters Департамент цивільного захисту.

Раніше

УНН писав, що до Рима, італійської столиці, прибувають понад 100 делегацій з усього світу для того, щоб віддати шану покійному Папі Франциску. Наразі підтверджено офіційну присутність 10 членів королівських сімей, 50 глав держав, а також численних міністрів та послів різних країн. Похорони понтифіка заплановані на ранок суботи.