Беспрецедентные меры безопасности: во время похорон Папы будут дежурить около 3 тыс. охранников порядка

Во время похорон Папы Римского Франциска в Риме будут проведены масштабные меры безопасности: от патрулирования улиц тремя тысячами охранников порядка до наблюдения с воздуха с помощью дронов и дежурства снайперов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается со ссылкой на источник, к охране места церемонии похорон Папы, на которой будут присутствовать полсотни мировых лидеров и десятки министров, готовятся привлечь около двух тысяч местных полицейских и тысячу офицеров национальных сил безопасности. Улицы вокруг Ватикана будут закрыты для движения в субботу.



"Меры безопасности будут включать патрулирование на Тибре, беспилотники, армейское устройство для нейтрализации вражеских летающих объектов и снайперов", - сообщил Reuters источник в полиции.

Ожидается, что в общей сложности похороны Папы посетят около 200 тысяч человек, включая высокопоставленных чиновников. Это создаст своеобразный вызов для городских властей.

"Самым сложным аспектом является прибытие многих высокопоставленных лиц со всего мира, которые соберутся в Риме, чтобы отправиться в одну точку", - сказал начальник римской полиции Роберто Массуччи.

Кроме того, большинство делегаций отправится в Рим собственными самолетами, что создаст для властей итальянской столицы дополнительную проблему. Дело в том, что 21 апреля, в день смерти Папы Римского, полеты над Римом будут запрещены.

По информации издания, начальник римской полиции сообщил, что вместо двух городских аэропортов Фьюмичино и Чампино, в случае необходимости будут использовать военный аэропорт Пратика-ди-Маре, к югу от Рима.

"Некоторые делегации захотят остаться в Риме на некоторое время, другие, подавляющее большинство которых мы сейчас регистрируем, уедут сразу после похорон", - сказал Фабио Чичилиано, руководитель национального департамента гражданской защиты, подчеркивая сложность обработки такого количества прибытий и отъездов.

"Национальная железнодорожная компания также добавит около 260 тысяч мест в своих поездах в столицу", - сообщил Reuters Департамент гражданской защиты.

Ранее

УНН писал, что в Рим, итальянскую столицу, прибывают более 100 делегаций со всего мира для того, чтобы отдать дань уважения покойному Папе Франциску. В настоящее время подтверждено официальное присутствие 10 членов королевских семей, 50 глав государств, а также многочисленных министров и послов разных стран. Похороны понтифика запланированы на утро субботы.