Трамп и его жена вылетели в Рим на похороны Папы Франциска

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания вылетели из Вашингтона на борту Air Force One в Рим, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Президент США является одним из многих иностранных высокопоставленных чиновников, которые завтра отправятся на службу в Ватикан, включая его предшественника Джо Байдена и его жену Джилл.

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Другие известные лица, которые будут присутствовать:

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер;

Принц Уильям;

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший;

Президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее

УНН писал, что в Рим, итальянскую столицу, прибывают более 100 делегаций со всего мира для того, чтобы отдать дань уважения покойному Папе Франциску. В настоящее время подтверждено официальное присутствие 10 членов королевских семей, 50 глав государств, а также многочисленных министров и послов разных стран. Похороны понтифика запланированы на утро субботы.