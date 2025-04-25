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Трамп и его жена вылетели в Рим на похороны Папы Франциска

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Дональд Трамп с женой вылетели в Рим на похороны Папы. На службе будут присутствовать Байден, премьер Британии, принц Уильям и другие мировые лидеры.

Трамп и его жена вылетели в Рим на похороны Папы Франциска

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания вылетели из Вашингтона на борту Air Force One в Рим, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Президент США является одним из многих иностранных высокопоставленных чиновников, которые завтра отправятся на службу в Ватикан, включая его предшественника Джо Байдена и его жену Джилл.

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса25.04.25, 13:30 • 27605 просмотров

Другие известные лица, которые будут присутствовать:

  • Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер;
    • Принц Уильям;
      • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
        • Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший;
          • Президент Украины Владимир Зеленский.

            Беспрецедентные меры безопасности: во время похорон Папы будут дежурить около 3 тыс. охранников порядка25.04.2025, 16:35 • 722 просмотра

            Ранее

            УНН писал, что в Рим, итальянскую столицу, прибывают более 100 делегаций со всего мира для того, чтобы отдать дань уважения покойному Папе Франциску. В настоящее время подтверждено официальное присутствие 10 членов королевских семей, 50 глав государств, а также многочисленных министров и послов разных стран. Похороны понтифика запланированы на утро субботы.

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            Рим
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