Трамп и его жена вылетели в Рим на похороны Папы Франциска
Киев • УНН
Дональд Трамп с женой вылетели в Рим на похороны Папы. На службе будут присутствовать Байден, премьер Британии, принц Уильям и другие мировые лидеры.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания вылетели из Вашингтона на борту Air Force One в Рим, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Президент США является одним из многих иностранных высокопоставленных чиновников, которые завтра отправятся на службу в Ватикан, включая его предшественника Джо Байдена и его жену Джилл.
Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса25.04.25, 13:30 • 27605 просмотров
Другие известные лица, которые будут присутствовать:
- Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер;
- Принц Уильям;
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший;
- Президент Украины Владимир Зеленский.
Беспрецедентные меры безопасности: во время похорон Папы будут дежурить около 3 тыс. охранников порядка25.04.2025, 16:35 • 722 просмотра
Ранее
УНН писал, что в Рим, итальянскую столицу, прибывают более 100 делегаций со всего мира для того, чтобы отдать дань уважения покойному Папе Франциску. В настоящее время подтверждено официальное присутствие 10 членов королевских семей, 50 глав государств, а также многочисленных министров и послов разных стран. Похороны понтифика запланированы на утро субботы.