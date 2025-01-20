Можливо зневажає? Меланія Трамп не привезла подарунок для Джилл Байден

Джо та Джилл Байден вітали Дональда та Меланію Трамп у Білому домі для традиційного обміну напередодні церемонії інавгурації республіканця.

Передає УНН із посиланням на AP.

Меланія Трамп прибула з новообраним президентом Дональдом Трампом до Білого дому.

Незважаючи на те, що Байден прийняв Трампа, Меланія, схоже, не зробила Джилл Байден подарунка. Меланія і Трамп привітали Байдена і навіть потиснули руку президенту, коли він йшов по сходах Білого дому.

Довідково

Обмін подарунками не є частиною офіційної програми в день інавгурації, але пані Трамп з'явилася у 2017 році зі знайомою синьою скринькою від Tiffany і вручила її тодішній першій леді Мішель Обамі.

Це було трохи незручно, тому що пані Обамі не було кому передати подарункову коробку. Зрештою, президент Барак Обама взяв подарунок у дружини і повернувся з нею в дім. Пізніше пані Обама сказала, що подарунком була чудова фоторамка.

Доповнення

Чому Меланія не запропонувала такий же подарунок Джилл?

Цього разу, схоже, Меланія не запропонувала Джилл той самий подарунок чи будь-який подарунок, оскільки вона прибула до Білого дому з порожніми руками. Поки невідомо, чи пропонувала вона Джилл щось за кадром.

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