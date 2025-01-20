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Розпочалася церемонія інавгурації Трампа: бурхливі оплески та поцілонок з Меланією

Розпочалася церемонія інавгурації Трампа: бурхливі оплески та поцілонок з Меланією

Київ • УНН

 • 37875 перегляди

У США розпочалася церемонія інавгурації Дональда Трампа в Капітолії. Під час церемонії Трамп не зміг поцілувати Меланію через її капелюх та привітав президента Байдена під оплески присутніх.

У США розпочалася церемонія інавгурації обраного президента Дональда Трампа, передає УНН.

Спершу до зали Капітолію увійшли чинний президент США Джо Байден, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс. 

А згодом з'явився і сам Дональд Трамп.

Обраний президент США спробував поцілувати дружину в щоку, але широкі поля капелюха Меланії завадили йому це зробити.

Трамп також привітав президента Джо Байдена, увійшовши до Ротонди Капітолію, під бурхливі оплески та крики схвалення.

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Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія20.01.25, 18:32 • 55352 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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