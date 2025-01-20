Розпочалася церемонія інавгурації Трампа: бурхливі оплески та поцілонок з Меланією

У США розпочалася церемонія інавгурації обраного президента Дональда Трампа, передає УНН.

Спершу до зали Капітолію увійшли чинний президент США Джо Байден, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс.

А згодом з'явився і сам Дональд Трамп.

Обраний президент США спробував поцілувати дружину в щоку, але широкі поля капелюха Меланії завадили йому це зробити.

Трамп також привітав президента Джо Байдена, увійшовши до Ротонди Капітолію, під бурхливі оплески та крики схвалення.

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