Розпочалася церемонія інавгурації Трампа: бурхливі оплески та поцілонок з Меланією
Київ • УНН
У США розпочалася церемонія інавгурації Дональда Трампа в Капітолії. Під час церемонії Трамп не зміг поцілувати Меланію через її капелюх та привітав президента Байдена під оплески присутніх.
У США розпочалася церемонія інавгурації обраного президента Дональда Трампа, передає УНН.
Спершу до зали Капітолію увійшли чинний президент США Джо Байден, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс.
А згодом з'явився і сам Дональд Трамп.
Обраний президент США спробував поцілувати дружину в щоку, але широкі поля капелюха Меланії завадили йому це зробити.
Трамп також привітав президента Джо Байдена, увійшовши до Ротонди Капітолію, під бурхливі оплески та крики схвалення.
Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія20.01.25, 18:32 • 55352 перегляди