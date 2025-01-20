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Началась церемония инаугурации Трампа: бурные аплодисменты и поцелуи с Меланией

Киев  •  УНН

 • 2288 просмотра

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В США началась церемония инаугурации Дональда Трампа в Капитолии. Во время церемонии Трамп не смог поцеловать Меланию из-за ее шляпы и поздравил президента Байдена под аплодисменты присутствующих.

В США началась церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа, передает УНН.

Сначала в зал Капитолия вошли действующий президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис, а также будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. 

А впоследствии появился и сам Дональд Трамп.

Избранный президент США попытался поцеловать жену в щеку, но широкие поля шляпы Мелании помешали ему это сделать.

Трамп также поздравил президента Джо Байдена, войдя в Ротонду Капитолия, под бурные аплодисменты и крики одобрения.

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Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий20.01.25, 18:32 • 6860 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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