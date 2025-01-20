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Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Киев  •  УНН

 • 5161 просмотра

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Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.

Некоторые из самых влиятельных технологических титанов США находятся в Капитолии, где пройдет инаугурация Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Яркий союзник Дональда Трампа Илон Маск, владелец Telsa и социальной платформы X, был замечен вместе с Сундаром Пичаи из Google и владельцем Amazon Джеффом Безосом.

Владелец Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Apple Тим Кук также были в зале.

Вместимость значительно сократилась, когда церемонию перенесли в помещение из-за низких температур.

Трамп также привлек Маска для помощи в руководстве внешней правительственной группой под названием Департамент эффективности государственного управления для сокращения бюрократии.

Добавим

Президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджия Мелони в Ротонде. как пишет АР, Трамп нарушил прецедент, пригласив иностранных лидеров на свою инаугурацию.

Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией. Он ехал в одной машине с Байденом20.01.2025, 17:58 • 8810 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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mark-tsukerbergМарк Цукерберг
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
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