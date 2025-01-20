Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий
Киев • УНН
Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.
Некоторые из самых влиятельных технологических титанов США находятся в Капитолии, где пройдет инаугурация Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Яркий союзник Дональда Трампа Илон Маск, владелец Telsa и социальной платформы X, был замечен вместе с Сундаром Пичаи из Google и владельцем Amazon Джеффом Безосом.
Владелец Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Apple Тим Кук также были в зале.
Вместимость значительно сократилась, когда церемонию перенесли в помещение из-за низких температур.
Трамп также привлек Маска для помощи в руководстве внешней правительственной группой под названием Департамент эффективности государственного управления для сокращения бюрократии.
Добавим
Президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджия Мелони в Ротонде. как пишет АР, Трамп нарушил прецедент, пригласив иностранных лидеров на свою инаугурацию.
Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией. Он ехал в одной машине с Байденом20.01.2025, 17:58 • 8810 просмотров