Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией. Он ехал в одной машине с Байденом
Киев • УНН
Избранный президент Трамп и действующий президент Байден покинули Белый дом после 35-минутной встречи. Политические оппоненты отправились в Капитолий в одном лимузине согласно традиции.
Избранный президент США Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс прибыли в Капитолий перед своей инаугурацией, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Как сообщили СМИ, сперва первая леди Джилл Байден и будущая первая леди Мелания Трамп покинули Белый дом.
За ними последовали вице-президент Камала Харрис и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, которые уехали на лимузине на церемонию приведения к присяге в Капитолий.
После президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп покинули Белый дом, проведя около 35 минут на частной встрече.
Они сели в лимузин и отправились в Капитолий на церемонию приведения к присяге. До нее осталось меньше двух часов.
Добавим
Трамп и Байден делили одну машину, вместе с сенатором от Миннесоты Эми Клобушар, председателем двухпартийного Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям.
Байден и Трамп были самыми непримиримыми соперниками в течение многих лет. Но уходящий и вступающий президенты, которые ехали на церемонию инаугурации в одной и той же машине, следуя политическим традициям.