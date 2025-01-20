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Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом

Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом

Київ • УНН

 • 35622 перегляди

Обраний президент Трамп і чинний президент Байден покинули Білий дім після 35-хвилинної зустрічі. Політичні опоненти вирушили до Капітолія в одному лімузині згідно з традицією.

Обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс прибули в Капітолій перед своєю інавгурацією, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Як повідомили ЗМІ, спершу перша леді Джилл Байден і майбутня перша леді Меланія Трамп покинули Білий дім.

За ними пішли віцепрезидент Камала Гарріс і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс, які поїхали на лімузині на церемонію складання присяги в Капітолій.

Після президент Джо Байден і обраний президент Дональд Трамп покинули Білий дім, провівши близько 35 хвилин на приватній зустрічі.

Вони сіли в лімузин і вирушили в Капітолій на церемонію приведення до присяги. До неї залишилося менше ніж дві години.

Додамо

Трамп і Байден ділили одну машину, разом із сенаторкою від Міннесоти Емі Клобушар, головою двопартійного Об'єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній.

Байден і Трамп були найбільш непримиренними суперниками протягом багатьох років. Але президенти, що минає, і президент, що вступає, які їхали на церемонію інавгурації в одній і тій самій машині, слідуючи політичним традиціям.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
kamala-harrisКамала Гарріс
bilyi-dimБілий дім
dzhyll-baidenДжилл Байден
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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