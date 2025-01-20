Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія

Деякі з найвпливовіших технологічних титанів США перебувають у Капітолії, де відбудеться інавгурація Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на АР.

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Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом.

Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.

Місткість значно скоротилася, коли церемонію перенесли в приміщення через низькі температури.

Трамп також залучив Маска для допомоги в керівництві зовнішньою урядовою групою під назвою Департамент ефективності державного управління для скорочення бюрократії.

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей і прем'єр Італії Джорджія Мелоні в Ротонді. як пише АР, Трамп порушив прецедент, запросивши іноземних лідерів на свою інавгурацію.

Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом