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Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія

Київ • УНН

 • 55352 перегляди

Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.

Деякі з найвпливовіших технологічних титанів США перебувають у Капітолії, де відбудеться інавгурація Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом.

Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.

Місткість значно скоротилася, коли церемонію перенесли в приміщення через низькі температури.

Трамп також залучив Маска для допомоги в керівництві зовнішньою урядовою групою під назвою Департамент ефективності державного управління для скорочення бюрократії.

Додамо

Президент Аргентини Хав'єр Мілей і прем'єр Італії Джорджія Мелоні в Ротонді. як пише АР, Трамп порушив прецедент, запросивши іноземних лідерів на свою інавгурацію.

Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом20.01.2025, 17:58 • 35622 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини СвітуТехнології
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-inkTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
apple-incApple Inc.
googleGoogle

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