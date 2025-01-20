Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія
Київ • УНН
Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.
Деякі з найвпливовіших технологічних титанів США перебувають у Капітолії, де відбудеться інавгурація Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом.
Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.
Місткість значно скоротилася, коли церемонію перенесли в приміщення через низькі температури.
Трамп також залучив Маска для допомоги в керівництві зовнішньою урядовою групою під назвою Департамент ефективності державного управління для скорочення бюрократії.
Додамо
Президент Аргентини Хав'єр Мілей і прем'єр Італії Джорджія Мелоні в Ротонді. як пише АР, Трамп порушив прецедент, запросивши іноземних лідерів на свою інавгурацію.
Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом20.01.2025, 17:58 • 35622 перегляди