Возможно презирает? Мелания Трамп не привезла подарок для Джилл Байден
Киев • УНН
Во время традиционной встречи в Белом доме Мелания Трамп не вручила подарок Джилл Байден, в отличие от 2017 года. Супруги Трампов и Байденов обменялись поздравлениями и рукопожатиями.
Джо и Джилл Байден приветствовали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме для традиционного обмена накануне церемонии инаугурации республиканца.
Передает УНН со ссылкой на AP.
Мелания Трамп прибыла с новоизбранным президентом Дональдом Трампом в Белый дом.
Несмотря на то, что Байден принял Трампа, Мелания, похоже, не сделала Джилл Байден подарка. Мелания и Трамп поприветствовали Байдена и даже пожали руку президенту, когда он шел по лестнице Белого дома.
Справочно
Обмен подарками не является частью официальной программы в день инаугурации, но госпожа Трамп появилась в 2017 году со знакомой синей шкатулкой от Tiffany и вручила ее тогдашней первой леди Мишель Обаме.
Это было немного неудобно, потому что госпоже Обаме некому было передать подарочную коробку. В конце концов, президент Барак Обама взял подарок у жены и вернулся с ней в дом. Позже госпожа Обама сказала, что подарком была замечательная фоторамка.
Дополнение
Почему Мелания не предложила такой же подарок Джилл?
На этот раз, похоже, Мелания не предложила Джилл тот самый подарок или любой подарок, поскольку она прибыла в Белый дом с пустыми руками. Пока неизвестно, предлагала ли она Джилл что-то за кадром.
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