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Ще одне селфі на дорогу: Байден зробив фото з дружиною перед тим, як піти з посади президента США

Ще одне селфі на дорогу: Байден зробив фото з дружиною перед тим, як піти з посади президента США

Київ • УНН

 • 23192 перегляди

Джо Байден опублікував фото з дружиною Джилл у Білому домі перед передачею влади. Перед інавгурацією президентське подружжя прийме Дональда і Меланію Трамп на чай.

Президент США Джо Байден поділився "ще одним селфі" перед тим, як покинути свій пост, передає УНН із посиланням на Sky news.

Президент США, який минає, опублікував зображення на X разом зі своєю дружиною Джилл Байден у Білому домі.

"Ще одне селфі на дорогу. Ми любимо тебе, Америка", - написав Байден.

Додамо

Пара прийме Дональда і Меланію Трамп на чай незадовго до того, як вони вирушать у будівлю Капітолія на інавгурацію.

День інавгурації: Трампи і Венси відправилися на церковну службу20.01.2025, 15:56 • 22338 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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