Еще одно селфи на дорогу: Байден сделал фото с женой перед уходом с поста президента США
Киев • УНН
Джо Байден опубликовал фото с женой Джилл в Белом доме перед передачей власти. Перед инаугурацией президентская чета примет Дональда и Меланию Трамп на чай.
Президент США Джо Байден поделился "еще одним селфи" перед тем, как покинуть свой пост, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Уходящий президент США опубликовал изображение на X вместе со своей женой Джилл Байден в Белом доме.
"Еще одно селфи на дорогу. Мы любим тебя, Америка", - написал Байден.
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Пара примет Дональда и Меланию Трамп на чай незадолго до того, как они отправятся в здание Капитолия на инаугурацию.
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