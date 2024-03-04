Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия

Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия. Это ее первая победа над экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По данным Associated Press, Хейли получает 62,8% голосов после подсчета 100% голосов. Трампа поддержали 33,3% тех, кто пришел на праймериз.

До праймериз в округе Колумбия экс-президент Дональда Трампа имел 244 голоса делегатов, Никки Хейли - 24. Теперь Хейли достанутся все 19 голосов делегатов округа Колумбия.

Дональд Трамп 2 марта победил на кокусах в Айдахо, Мичигане и Миссури.

Как пишет Associated Press, экс-президент, вероятно, наберет еще несколько сотен голосов во время "супервторника" 5 марта.

Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате