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Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате

Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 22:18  •  3534 просмотра

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Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.

Никки Хейли, которая претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии в США, пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что "мы в этой стране не коронуем королей" и что она не намерена выбывать из борьбы после назначенных на субботу праймериз в Южной Каролине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Я не боюсь возмездия Трампа

сказала Хейли, выступая в Гринвиле, Южная Каролина.

Южная Каролина - родной штат Хейли. Ожидается, что здесь она проиграет экс-президенту Дональду Трампу на праймериз.

Трамп имеет преимущество, судя по опросам общественного мнения. Его союзники усилили давление на Хейли, стремясь заставить ее выйти из гонки после того, как она с большим отрывом проиграла первые четыре конкурса по выдвижению кандидатов.

Трамп пригрозил исключить доноров, которые продолжают давать ей деньги, из движения MAGA (Сделаем Америку снова великой).

Мы в этой стране не короновали королей. У нас (происходят) выборы. Вот почему я отказываюсь выбывать (из гонки). Южная Каролина будет голосовать в субботу. Но в воскресенье я все еще буду баллотироваться в президенты. Я никуда не денусь

сказала Хейли.

Ранее она заявляла, что считает себя способной победить Трампа в своем родном штате, однако опросы постоянно показывали, что она отстает там более чем на 30 процентных пунктов.

В результате ее доноры обратили внимание на несколько штатов и территорий, которые голосуют в начале марта, причем в некоторых из них высокая доля жителей пригородов с высшим образованием.

Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа21 января 2024, 01:01 • 33530 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате

Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.

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