Військовослужбовець ВПС США міг розкрити "таємні" українські документи на сайті знайомств
Київ • УНН
Працівник ВПС США був заарештований за те, що з лютого по квітень 2022 року нібито розголошував секретну інформацію про українські військові об'єкти контакту на сайті знайомств.
Пентагон можливо став жертвою витоку секретних документів про війну в Україні, - високопоставленого співробітника ВПС США, який був присутній на секретних брифінгах щодо війни росії проти України, підозрюють у розголошенні надсекретної інформації на сайті знайомств. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.
Деталі
Цивільний службовець ВПС США (..) був заарештований у суботу, 2 березня, за ймовірну змову з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони (Інформація національної оборони або NDI) на іноземній платформі онлайн-знайомств з лютого 2022 року або приблизно до квітня 2022 року
Згідно з обвинуваченням, 63-річний Девід Франклін Слейтер із штату Небраска нібито надіслав секретні дані своєму контакту на сайті знайомств. Підсудний діяв під кодовими іменами "Солодкий Дейв". "Співучасником" є особа, яка представилася жінкою, яка "проживає в Україні", і особу якої не встановлено.
У дописі відомства юстиції вказано, що учасник змови регулярно просив Девіда Франкліна Слейтера надати йому конфіденційну, непублічну та конфіденційну інформацію, до якої Девід Франклін Слейтер мав доступ через свою роботу в ВПС США",
У відповідь на ці запити Слейтер, надав їй секретну інформацію NDI, зокрема щодо військових цілей і російських військових можливостей, пов’язаних із вторгненням російського агресора в Україну.
Численні обміни відбулися на платформі онлайн-зустрічей та електронною поштою в період з лютого по квітень 2022 року, на початку війни в Україні.
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Доповнення
Слейтер вперше постане перед судом завтра, 5 березня, в окрузі Небраска. Якщо його визнають винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів США за кожне звинувачення у змові з метою передачі та передачі інформації про національну оборону.
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