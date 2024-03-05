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The Guardian

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Військовослужбовець ВПС США міг розкрити "таємні" українські документи на сайті знайомств

Київ • УНН

 • 23842 перегляди

Працівник ВПС США був заарештований за те, що з лютого по квітень 2022 року нібито розголошував секретну інформацію про українські військові об'єкти контакту на сайті знайомств.

Військовослужбовець ВПС США міг розкрити "таємні" українські документи на сайті знайомств

Пентагон можливо став жертвою витоку секретних документів про війну в Україні, - високопоставленого співробітника ВПС США, який був присутній на секретних брифінгах щодо війни росії проти України, підозрюють у розголошенні надсекретної інформації на сайті знайомств. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Деталі

Цивільний службовець ВПС США (..) був заарештований у суботу, 2 березня, за ймовірну змову з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони (Інформація національної оборони або NDI) на іноземній платформі онлайн-знайомств з лютого 2022 року або приблизно до квітня 2022 року 

– ідеться у повідомленні.

Згідно з обвинуваченням, 63-річний Девід Франклін Слейтер із штату Небраска нібито надіслав секретні дані своєму контакту на сайті знайомств. Підсудний діяв під кодовими іменами "Солодкий Дейв". "Співучасником" є особа, яка представилася жінкою, яка "проживає в Україні", і особу якої не встановлено.

У дописі відомства юстиції вказано, що учасник змови регулярно просив Девіда Франкліна Слейтера надати йому конфіденційну, непублічну та конфіденційну інформацію, до якої Девід Франклін Слейтер мав доступ через свою роботу в ВПС США", 

- сказано у дописі Міністерство юстиції США.

У відповідь на ці запити Слейтер, надав їй секретну інформацію NDI, зокрема щодо військових цілей і російських військових можливостей, пов’язаних із вторгненням російського агресора в Україну.

Численні обміни відбулися на платформі онлайн-зустрічей та електронною поштою в період з лютого по квітень 2022 року, на початку війни в Україні.

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Доповнення

Слейтер вперше постане перед судом завтра, 5 березня, в окрузі Небраска. Якщо його визнають винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів США за кожне звинувачення у змові з метою передачі та передачі інформації про національну оборону.

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