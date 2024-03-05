Військовослужбовець ВПС США міг розкрити "таємні" українські документи на сайті знайомств

Пентагон можливо став жертвою витоку секретних документів про війну в Україні, - високопоставленого співробітника ВПС США, який був присутній на секретних брифінгах щодо війни росії проти України, підозрюють у розголошенні надсекретної інформації на сайті знайомств. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

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Цивільний службовець ВПС США (..) був заарештований у суботу, 2 березня, за ймовірну змову з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони (Інформація національної оборони або NDI) на іноземній платформі онлайн-знайомств з лютого 2022 року або приблизно до квітня 2022 року