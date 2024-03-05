фсб росії у Криму влаштувала обшуки в будинках кримських татар
Київ • УНН
фсб провела обшуки в будинках 10 кримських татар у Криму, затримавши двох колишніх імамів та активіста.
5 березня в тимчасово окупованому Криму пройшла нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі у релігійних діячів. Про це повідомляє "Кримська солідарність", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що обшуки пройшли у будинках десятьох кримських татар:
- Рустем Османов. Бахчисарай, вулиця Яшлик, 33.
- Азіз Азізов. Бахчисарай, вулиця Жовтнева, 15.
- Мемет Люманов. Бахчисарай, вулиця Затрубченка, 50.
- Мустафа Абдураманов. Бахчисарай.
- Колишній імам Ремзі Куртнезіров. Джанкойський район, село Лобанове, вулиця Житомирська.
- Ремзі Куртнезірів. Колишній імам. За станом здоров'я останнім часом перестав проводити релігійні обряди.
- Імам Ваїт Мустафаєв. Джанкойський район, село Лобанове, вулиця Київська.
- Алі Мамутов. Джанкойський район, село Пахарівка.
- Арсен Кашка. Джанкойський район, село Істкове.Енвер Халілаєв. Джанкойський район, село Лобанове.
- Наріман Аметов. Місто Джанкой, вул. Садова 109.
Наразі закінчився обшук у Мустафаєва. У будинку перебували троє дітей: двійнята (4 роки) і 6-місячна дитина. фсб вилучила паспорт в імама, військовий квиток і телефон.
Також завершилися обшуки в селі Лобанове Джанкойського району. Співробітники фсб затримали колишнього імама Ремзі Куртнезірова і Енвера Халілаєва. У Куртнезірова безстрокова інвалідність 2 групи, йому викликали "швидку". Під час обшуку в нього піднявся тиск до 230.
Крім того, завершилися слідчі дії у будинку Арсена Кашки. У будинку перебували п'ятеро неповнолітніх дітей і його вагітна дружина.
Також співробітники фсб увезли після обшуків Рустема Османова.
Нагадаємо
29 лютого у Криму пройшли обшуки в будинках активіста Ленура Якубова, імама та голови незалежної мусульманської громади "Ескі Кирим" - Ізета Сайфулліна і Ідріса Юрдамова. Також відбулись обшуки у будинку Шевкета Киямова.