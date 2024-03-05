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фсб росії у Криму влаштувала обшуки в будинках кримських татар

Київ • УНН

 • 22154 перегляди

фсб провела обшуки в будинках 10 кримських татар у Криму, затримавши двох колишніх імамів та активіста.

фсб росії у Криму влаштувала обшуки в будинках кримських татар

5 березня в тимчасово окупованому Криму пройшла нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі у релігійних діячів. Про це повідомляє "Кримська солідарність", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що обшуки пройшли у будинках десятьох кримських татар:

  • Рустем Османов. Бахчисарай, вулиця Яшлик, 33.
  • Азіз Азізов. Бахчисарай, вулиця Жовтнева, 15.
  • Мемет Люманов. Бахчисарай, вулиця Затрубченка, 50.
  • Мустафа Абдураманов. Бахчисарай.
  • Колишній імам Ремзі Куртнезіров. Джанкойський район, село Лобанове, вулиця Житомирська.
  • Ремзі Куртнезірів. Колишній імам. За станом здоров'я останнім часом перестав проводити релігійні обряди.
  • Імам Ваїт Мустафаєв. Джанкойський район, село Лобанове, вулиця Київська.
  • Алі Мамутов. Джанкойський район, село Пахарівка.
  • Арсен Кашка. Джанкойський район, село Істкове.Енвер Халілаєв. Джанкойський район, село Лобанове.
  • Наріман Аметов. Місто Джанкой, вул. Садова 109.

Наразі закінчився обшук у Мустафаєва. У будинку перебували троє дітей: двійнята (4 роки) і 6-місячна дитина. фсб вилучила паспорт в імама, військовий квиток і телефон.

Також завершилися обшуки в селі Лобанове Джанкойського району. Співробітники фсб затримали колишнього імама Ремзі Куртнезірова і Енвера Халілаєва. У Куртнезірова безстрокова інвалідність 2 групи, йому викликали "швидку". Під час обшуку в нього піднявся тиск до 230.

Крім того, завершилися слідчі дії у будинку Арсена Кашки. У будинку перебували п'ятеро неповнолітніх дітей і його вагітна дружина.

Також співробітники фсб увезли після обшуків Рустема Османова.

Нагадаємо

29 лютого у Криму пройшли обшуки в будинках активіста Ленура Якубова, імама та голови незалежної мусульманської громади "Ескі Кирим" - Ізета Сайфулліна і Ідріса Юрдамова. Також відбулись обшуки у будинку Шевкета Киямова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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