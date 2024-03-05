фсб россии в Крыму устроила обыски в домах крымских татар

5 марта во временно оккупированном Крыму прошла новая волна массовых обысков. В Бахчисарае следственные действия прошли у активистов "Крымской солидарности", а в Джанкойском районе у религиозных деятелей. Об этом сообщает "Крымская солидарность", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обыски прошли в домах десяти крымских татар:

Рустем Османов. Бахчисарай, улица Яшлык, 33.

Азиз Азизов. Бахчисарай, улица Октябрьская, 15.

Мемет Люманов. Бахчисарай, улица Затрубченко, 50.

Мустафа Абдураманов. Бахчисарай.

Бывший имам Ремзи Куртнезиров. Джанкойский район, село Лобаново, улица Житомирская.

Ремзи Куртнезиров. Бывший имам. По состоянию здоровья в последнее время перестал проводить религиозные обряды.

Имам Ваит Мустафаев. Джанкойский район, село Лобаново, улица Киевская.

Али Мамутов. Джанкойский район, село Пахаровка.

Арсен Кашка. Джанкойский район, село Истково. Энвер Халилаев. Джанкойский район, село Лобаново.

Нариман Аметов. Город Джанкой, ул. Садовая 109.

На данный момент закончился обыск у Мустафаева. В доме находились трое детей: двойняшки (4 года) и 6-месячный ребенок. фсб изъяла паспорт у имама, военный билет и телефон.

Также завершились обыски в селе Лобаново Джанкойского района. Сотрудники фсб задержали бывшего имама Ремзи Куртнезирова и Энвера Халилаева. У Куртнезирова бессрочная инвалидность 2 группы, ему вызвали "скорую". Во время обыска у него поднялось давление до 230.

Кроме того, завершились следственные действия в доме Арсена Кашки. В доме находились пятеро несовершеннолетних детей и его беременная жена.

Также сотрудники фсб увезли после обысков Рустема Османова.

Напомним

29 февраля в Крыму прошли обыски в домах активиста Ленура Якубова, имама и председателя независимой мусульманской общины "Эски Къырым" - Изета Сайфуллина и Идриса Юрдамова. Также прошли обыски в доме Шевкета Киямова.

