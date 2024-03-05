фсб россии в Крыму устроила обыски в домах крымских татар
фсб провела обыски в домах 10 крымских татар в Крыму, задержав двух бывших имамов и активиста.
В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали
Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.
Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко
Советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении Ростова-на-Дону.
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
По мнению эксперта, открытие банковской тайны для налоговых органов приведет к уменьшению количества донатов и денежных переводов.
Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины - FT
Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.
Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая
Цены на нефть падают, поскольку Китай объявляет о планах реструктуризации своей экономики и ограничении промышленного роста, что вызывает беспокойство относительно будущего спроса.
В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля
Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.
Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф
Агент российской военной разведки пытался взорвать взрывчатку в почтовом отделении в Запорожье, но был задержан во время спецоперации правоохранителей.
В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия
Представитель Государственного департамента США назвал угрозы путина применить ядерное оружие в случае ввода в Украину западных войск безответственной и неуместной для ядерной державы риторикой.
россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico
российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.