В окупованому Криму провели нові обшуки у кримських татар, є затримані - активісти
Київ • УНН
росіяни провели нові обшуки і затримання кримських татар в окупованому Криму.
У тимчасово окупованому Криму росіяни провели нові обшуки та затримання кримських татар. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність", повідомляє УНН.
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За попередньою інформацією, у Криму пройшли обшуки в будинках активіста Ленура Якубова, імама та голови незалежної мусульманської громади "Ескі Кирим" - Ізета Сайфулліна і Ідріса Юрдамова. Також відбулись обшуки у будинку Шевкета Киямова.
Зазначається, що співробітники Центру з протидії екстремізму затримали Ізета Сайфуліна, також відвезли в невідомому напрямку активіста Ленура Якубова.
Люди збираються біля будівлі відділу МВС у смт. Кіровське в очікуванні Ленура Якубова та Ізета Сайфуліна.
"Десять років не зломили волю кримськотатарського народу" - Меджліс в день спротиву російській окупації Криму26.02.24, 09:54 • 24782 перегляди