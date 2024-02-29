В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты

Во временно оккупированном Крыму россияне провели новые обыски и задержания крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", сообщает УНН.

Детали

По предварительной информации, в Крыму прошли обыски в домах активиста Ленура Якубова, имама и председателя независимой мусульманской общины "Эски Кырым" - Изета Сайфуллина и Идриса Юрдамова. Также прошли обыски в доме Шевкета Киямова.

Отмечается, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали Изета Сайфулина, также увезли в неизвестном направлении активиста Ленура Якубова.

Люди собираются у здания отдела МВД в пгт. Кировское в ожидании Ленура Якубова и Изета Сайфулина.

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