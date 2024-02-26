"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  17586 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  115682 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  131495 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  123243 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  121853 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  120128 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  110415 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  111857 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  113521 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  238433 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
krymКрым
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма

Десять лет российской оккупации не сломили волю крымчан к ненасильственному сопротивлению и работе над освобождением Крыма, заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа.

Война •   •  14437 просмотра
"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма

"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

Украинские чиновники призывают Польшу найти и наказать виновных в повреждении зерновых грузов, транспортируемых через территорию Польши.

Экономика •   •  14902 просмотра
"Такие демонстрационные видео и комментарии имеют сходство с российской гибридной войной": Кубраков призвал Польшу найти виновных в порче украинского зерна

Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.

Война •   •  18824 просмотра
Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

Индия добилась освобождения некоторых своих граждан, которые работали на "вспомогательных работах" в российской армии, после обсуждения каждого случая с российскими властями.

Новости Мира •   •  11894 просмотра
Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.

Политика •   •  16254 просмотра
В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

Около 20 европейских лидеров встречаются в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но о новых поставках оружия объявлено не будет.

Война •   •  19980 просмотра
Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта

В конце марта состоятся консультации по ситуации на украинско-польской границе.

Экономика •   •  16172 просмотра
Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта

Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

Политика •   •  18748 просмотра
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

Война •   •  32172 просмотра
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.

Война •   •  29454 просмотра
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины