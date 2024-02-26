"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма

Десять лет временной оккупации Крыма не сломили волю значительной части жителей Крыма разных национальностей, которые осуществляют ненасильственное сопротивление российской оккупации. Об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса крымскотатарского народа по случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма, которое опубликовал председатель Меджлиса Рефат Чубаров. По его словам, Меджлис и дальше будет способствовать скорейшему освобождению Крыма от российских захватчиков, передает УНН.

Детали

Как отмечается, захват Крыма в 2014 году планировался Россией как начало установления контроля над всей Украиной.

Вторжение россии в Крым готовилось годами: от системной зачистки информационного пространства и инфильтрации российских агентов в органы государственной власти и управления до "демонизации крымскотатарского народа."

В феврале 2014 года кремль был уверен, что по первой же его команде, мощная сеть российских агентов в государственных органах и силовых структурах при помощи пятой колонны из местных жителей, обеспечат желаемую для москвы картинку якобы поддержки Верховной Радой Крыма решений, направленных на отторжение Крыма от Украины.

26 февраля 2014 года около 20 тысяч участников Всекрымского мирного митинга в поддержку территориальной целостности Украины, организованного Меджлисом крымскотатарского народа, своей решительностью и мужеством сорвали планы кремля, подтвердив на весь мир, что Крым является неотъемлемой составной частью Украины и родиной крымскотатарского народа - говорится в заявлении Меджлиса.

Впрочем, как указали в Меджлисе, гражданское общество Крыма, которое 26 февраля 2014 года дало "достойный отпор кремлевским агентам, так и не дождалось решительных действий правоохранительных и специальных структур Украины, направленных на защиту государственного суверенитета страны".

Бездействие органов государственной власти и управления Украины, обусловленное внутренней борьбой политических сил и их лидеров за распределение должностей и министерств, предоставило возможность россии начать в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года захват стратегических объектов Крыма и блокирование воинских частей и подразделений ВСУ по всей территории Крымского полуострова - говорится в заявлении.

Как сообщается, за 10 лет оккупации, россия превратила Крым в военный плацдарм, где происходят массовые преступления против жителей полуострова - убийства, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, посягательства на другие основные свободы, включая свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений.

Российские оккупанты подвергают целенаправленному преследованию крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, осуществляют политику, направленную на изменение демографического и этнического состава населения Крыма, что является военным преступлением.

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С 24 февраля 2024 года российская федерация использует территорию оккупированного Крыма для ведения полномасштабной войны на территории материковой части Украины. Крымский полуостров превращен в прифронтовую территорию, в результате чего возникли новые угрозы для жизни и здоровья его жителей.

Насильственная мобилизация жителей оккупированного Крыма в российскую армию стала еще одним международным преступлением, совершаемым россией на полуострове.

Однако десять лет временной оккупации Крыма не сломили волю крымскотатарского народа и значительной части жителей Крыма разных национальностей. Они остаются верными Украинскому государству и преданными своей земле, осуществляя ненасильственное сопротивление российской оккупации - указали в Меджлисе.

В рядах Вооруженных Сил Украины и других специальных военных формирований с оружием в руках отстаивают суверенитет Украинского государства тысячи жителей Крыма.

По случаю Дня сопротивления российской оккупации Крыма Меджлис крымскотатарского народа обратился со словами благодарности ко всем военнослужащим Сил Обороны Украины, которые приближают время освобождения Крыма.

"Меджлис крымскотатарского народа и дальше будет осуществлять все необходимые действия, которые будут способствовать скорейшему освобождению Крыма от российских захватчиков", - резюмировали в заявлении.

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма