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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 05:17  •  12114 просмотра

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Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

Сегодня, 26 февраля, все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Событие было основано указом президента в 2020 году, пишет УНН.

20 февраля, в самый трагический день Революции Достоинства, подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.

С 24 февраля начинается переброска в Крым российских спецназовцев без опознавательных знаков.

25 февраля под стенами Верховной Рады АР Крым состоялся пророссийской митинг с требованием отделения полуострова от Украины.

В ответ на это Меджлис крымскотатарского народа призвал всех сторонников территориальной целостности Украины прийти под стены крымского парламента.

На следующий день 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины.

Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

Анонсированная на этот день сессия Верховной Рады Крыма, которая должна была рассмотреть вопрос статуса полуострова, была отменена.

Однако, на следующий день, российские спецназовцы захватили здание крымского парламента. 28 февраля Верховная Рада АР Крым частично под дулами автоматов российских военных, а частично и по собственной инициативе принимает решение о референдуме о статусе полуострова.

16 марта состоялся псевдореферендум о статусе Крыма, который не признал весь цивилизованный мир. На следующий день уже не легитимный "парламент" Крыма провозгласил "независимость" полуострова, а уже на следующий день Крым "вошел" в состав РФ.

В 2016 году постановлением Верховной Рады Украины был установлен День крымского сопротивления российской оккупации, который в 2020 году трансформировался в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Сьогодні День спротиву російській окупації Криму
Today is the Day of Resistance to the Russian Occupation of Crimea
Новости по теме

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

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Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.

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На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб

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В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

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Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

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Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.

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Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

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Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.

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День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

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Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

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