Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма
Киев • УНН
Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.
Сегодня, 26 февраля, все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Событие было основано указом президента в 2020 году, пишет УНН.
20 февраля, в самый трагический день Революции Достоинства, подразделения черноморского флота рф, которые находились в Автономной республике Крым были переведены в усиленный режим несения службы.
С 24 февраля начинается переброска в Крым российских спецназовцев без опознавательных знаков.
25 февраля под стенами Верховной Рады АР Крым состоялся пророссийской митинг с требованием отделения полуострова от Украины.
В ответ на это Меджлис крымскотатарского народа призвал всех сторонников территориальной целостности Украины прийти под стены крымского парламента.
На следующий день 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины.
Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.
Анонсированная на этот день сессия Верховной Рады Крыма, которая должна была рассмотреть вопрос статуса полуострова, была отменена.
Однако, на следующий день, российские спецназовцы захватили здание крымского парламента. 28 февраля Верховная Рада АР Крым частично под дулами автоматов российских военных, а частично и по собственной инициативе принимает решение о референдуме о статусе полуострова.
16 марта состоялся псевдореферендум о статусе Крыма, который не признал весь цивилизованный мир. На следующий день уже не легитимный "парламент" Крыма провозгласил "независимость" полуострова, а уже на следующий день Крым "вошел" в состав РФ.
В 2016 году постановлением Верховной Рады Украины был установлен День крымского сопротивления российской оккупации, который в 2020 году трансформировался в День сопротивления российской оккупации Крыма.
Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма
Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.
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