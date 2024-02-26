Сьогодні День спротиву російській окупації Криму

Сьогодні, 26 лютого, усі громадяни України долучаються до Дня спротиву російській окупації Криму. Подія була започаткована указом президента у 2020 році, пише УНН.

20 лютого, у найтрагічніший день Революції Гідності, підрозділи чорноморського флоту рф, які перебували у в Автономній республіці Крим були переведені у посилений режим несення служби.

З 24 лютого починається перекидання до Криму російських спецпризначенців без розпізнавальних знаків.

25 лютого під стінами Верховної Ради АР Крим відбувся проросійській мітинг з вимогою відокремлення півострова від України.

У відповідь на це Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх прихильників територіальної цілісності України прийти під стіни кримського парламенту.

Наступного дня 26 лютого, в центрі Сімферополя зібралося близько десяти тисяч людей, які виступали за збереження Криму у складі України.

Через злочинну бездіяльність правоохоронців, в результаті провокації проросійських сил виникли сутички, у яких загинули дві людини.

Анонсована на цей день сесія Верховної Ради Криму, яка мала розглянути питання статусу півострова, була скасована.

Однак, наступного дня, російські спецпризначенці захопили будівлю кримського парламенту. 28 лютого Верховна Рада АР Крим частково під дулами автоматів російських військових, а частково і з власної ініціативи приймає рішення щодо референдуму про статус півострову.

16 березня відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму, який не визнав весь цивілізований світ. Наступного дня вже не легітимний "парламент" Криму проголосив "незалежність" півострова, а вже наступного дня Крим "увійшов" до складу рф.

У 2016 році постановою Верховної Ради України був встановлений День кримського спротиву російській окупації, який 2020 році трансформувався у День спротиву російській окупації Криму.