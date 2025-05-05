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Тяжкохворий кадиров переформатовує владу у чечні і шукає собі наступника - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6510 перегляди

Через загострення хвороби рамзана кадирова, він почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".

Тяжкохворий кадиров переформатовує владу у чечні і шукає собі наступника - ЗМІ
адам кадиров, син очільника чечні рамзана кадирова

Загострення тяжкої хвороби очільника чечні рамзана кадирова активувало сценарій зміни влади у республіці. Приховуючи від публіки довготривале лікування, кадиров обирає собі наступника серед своїх дітей. Про це повідомляє "Новая газета. Европа", пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що кадиров вже тривалий час страждає від тяжкої хвороби. У 2019 році у нього діагностували некроз підшлункової залози, шансів на одужання у нього дуже мало - 80% випадків закінчуються летально.

За даними "Новая газета. Европа", стан здоров'я кадирова, у якого лікарі діагностували некроз підшлункової залози, не залишає надій на повне одужання. Видання пише, що з весни 2022 року його стан постійно погіршується, хвороба досягла максимальної стадії, що стало помітно навіть зовні - після різкого скидання ваги кадиров сильно погладшав, за формою його живота видно панкреатогенний асцит, у нього сильна задишка, йому важко говорити і рухатися.

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У 2023 році, коли здоров'я рамзана похитнулося і для нього почався зворотний відлік, перед ним гостро постало питання про майбутній устрій чечні. Наші джерела вважають, що саме тоді в сім'ї та найближчому колі найнадійніших представників чеченських кланів, які повністю зобов'язані своїм нинішнім становищем рамзану кадирову і які в разі його відходу можуть втратити це становище, почав формуватися план

- йдеться у публікації.

На початку поточного року адміністрація кадирова у чечні змушена була вдаватися до інсинуацій, щоб показати "активну діяльність" очільника на тлі його довготривалого лікування та поширення чуток про його хворобу.

Нагальне завдання чеченського главаря - переформатувати всі три стовпи своєї влади (федеральні гроші, воєнізовані формування та наданий путіним імунітет від кримінального переслідування), зберігши за сім'єю силовий ресурс і контроль над бізнес-активами, які поширюються на всі сфери чеченської економіки. І найголовніше – забезпечити своїм дітям гарантії президента росії. Без цього ключового моменту контроль над чечнею може позхитнутися.

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Загалом у кадирова 14 дітей від різних жінок. Проте лише двоє з них почали відігравати роль у місцевих політичних процесах - це 26-річна айшат і адам, якому в листопаді виповниться 18. Видання стверджує, що кадиров робить ставку саме на сина адама, якого у чечні називають "молодою копією рамзана", як на свого наступника. Чиновники вже вішають у кабінетах портрети можливого наступника – молодого кадирова.

Нагадаємо

рамзан кадиров, який перебуває під санкціями США за порушення прав людини та участь у мобілізації чеченських військ для війни в Україні, на зустрічі з путіним заявив, що з початку війни в Україну відправили понад 47 000 чеченських військових, зокрема близько 19 000 добровольців.

Лілія Набока

Лілія Набока

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