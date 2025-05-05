Тяжкохворий кадиров переформатовує владу у чечні і шукає собі наступника - ЗМІ

Загострення тяжкої хвороби очільника чечні рамзана кадирова активувало сценарій зміни влади у республіці. Приховуючи від публіки довготривале лікування, кадиров обирає собі наступника серед своїх дітей. Про це повідомляє "Новая газета. Европа", пише УНН.

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Видання зазначає, що кадиров вже тривалий час страждає від тяжкої хвороби. У 2019 році у нього діагностували некроз підшлункової залози, шансів на одужання у нього дуже мало - 80% випадків закінчуються летально.

За даними "Новая газета. Европа", стан здоров'я кадирова, у якого лікарі діагностували некроз підшлункової залози, не залишає надій на повне одужання. Видання пише, що з весни 2022 року його стан постійно погіршується, хвороба досягла максимальної стадії, що стало помітно навіть зовні - після різкого скидання ваги кадиров сильно погладшав, за формою його живота видно панкреатогенний асцит, у нього сильна задишка, йому важко говорити і рухатися.

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У 2023 році, коли здоров'я рамзана похитнулося і для нього почався зворотний відлік, перед ним гостро постало питання про майбутній устрій чечні. Наші джерела вважають, що саме тоді в сім'ї та найближчому колі найнадійніших представників чеченських кланів, які повністю зобов'язані своїм нинішнім становищем рамзану кадирову і які в разі його відходу можуть втратити це становище, почав формуватися план - йдеться у публікації.

На початку поточного року адміністрація кадирова у чечні змушена була вдаватися до інсинуацій, щоб показати "активну діяльність" очільника на тлі його довготривалого лікування та поширення чуток про його хворобу.

Нагальне завдання чеченського главаря - переформатувати всі три стовпи своєї влади (федеральні гроші, воєнізовані формування та наданий путіним імунітет від кримінального переслідування), зберігши за сім'єю силовий ресурс і контроль над бізнес-активами, які поширюються на всі сфери чеченської економіки. І найголовніше – забезпечити своїм дітям гарантії президента росії. Без цього ключового моменту контроль над чечнею може позхитнутися.

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Загалом у кадирова 14 дітей від різних жінок. Проте лише двоє з них почали відігравати роль у місцевих політичних процесах - це 26-річна айшат і адам, якому в листопаді виповниться 18. Видання стверджує, що кадиров робить ставку саме на сина адама, якого у чечні називають "молодою копією рамзана", як на свого наступника. Чиновники вже вішають у кабінетах портрети можливого наступника – молодого кадирова.

Нагадаємо

рамзан кадиров, який перебуває під санкціями США за порушення прав людини та участь у мобілізації чеченських військ для війни в Україні, на зустрічі з путіним заявив, що з початку війни в Україну відправили понад 47 000 чеченських військових, зокрема близько 19 000 добровольців.