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Тяжелобольной кадыров переформатирует власть в чечне и ищет себе преемника - СМИ

Киев • УНН

 • 5226 просмотра

Из-за обострения болезни рамзана кадырова, он начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".

Тяжелобольной кадыров переформатирует власть в чечне и ищет себе преемника - СМИ
адам кадыров, сын главы чечни рамзана кадырова

Обострение тяжелой болезни главы чечни рамзана кадырова активировало сценарий смены власти в республике. Скрывая от публики долговременное лечение, кадыров выбирает себе преемника среди своих детей. Об этом сообщает "Новая газета. Европа", пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что кадыров уже длительное время страдает от тяжелой болезни. В 2019 году у него диагностировали некроз поджелудочной железы, шансов на выздоровление у него очень мало - 80% случаев заканчиваются летально.

По данным "Новая газета. Европа", состояние здоровья кадырова, у которого врачи диагностировали некроз поджелудочной железы, не оставляет надежд на полное выздоровление. Издание пишет, что с весны 2022 года его состояние постоянно ухудшается, болезнь достигла максимальной стадии, что стало заметно даже внешне - после резкого сброса веса кадыров сильно поправился, по форме его живота видно панкреатогенный асцит, у него сильная одышка, ему трудно говорить и двигаться.

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В 2023 году, когда здоровье рамзана пошатнулось и для него начался обратный отсчет, перед ним остро встал вопрос о будущем устройстве чечни. Наши источники считают, что именно тогда в семье и ближайшем кругу самых надежных представителей чеченских кланов, которые полностью обязаны своим нынешним положением рамзану кадырову и которые в случае его ухода могут потерять это положение, начал формироваться план

- говорится в публикации.

В начале текущего года администрация кадырова в чечне вынуждена была прибегать к инсинуациям, чтобы показать "активную деятельность" главы на фоне его долговременного лечения и распространения слухов о его болезни.

Насущная задача чеченского главаря - переформатировать все три столпа своей власти (федеральные деньги, военизированные формирования и предоставленный путиным иммунитет от уголовного преследования), сохранив за семьей силовой ресурс и контроль над бизнес-активами, которые распространяются на все сферы чеченской экономики. И самое главное – обеспечить своим детям гарантии президента россии. Без этого ключевого момента контроль над чечней может пошатнуться.

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Всего у кадырова 14 детей от разных женщин. Однако только двое из них начали играть роль в местных политических процессах - это 26-летняя айшат и адам, которому в ноябре исполнится 18. Издание утверждает, что кадыров делает ставку именно на сына адама, которого в чечне называют "молодой копией рамзана", как на своего преемника. Чиновники уже вешают в кабинетах портреты возможного преемника – молодого кадырова.

Напомним

рамзан кадыров, находящийся под санкциями США за нарушение прав человека и участие в мобилизации чеченских войск для войны в Украине, на встрече с путиным заявил, что с начала войны в Украину отправили более 47 000 чеченских военных, в том числе около 19 000 добровольцев.

Лилия Набока

Лилия Набока

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