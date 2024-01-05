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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных

Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных

Киев • УНН

 • 25625 просмотра

кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашается.

Рамзан Кадыров якобы предложил США сделку, - глава Чечни передал список пленных защитников Украины бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне, и пообещал освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю... если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей... (...) то мы этих людей отдадим

 - заявил кадыров.

На данный момент количество пленных не уточняется.

Напомним,

В сентябре 2022 года, глава чеченской республики Рамзан Кадыров и его семья попали под санкции США. Кроме кадырова, санкции касаются его трех жен, трех взрослых дочерей и двоюродного брата Ибрагимова турпала-али, который занимал в Чечне много важных должностей и считается причастным к убийствам; компания Firdaws - чеченский бренд одежды, принадлежащий айшату кадырову, и другие.

В мае в Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека.

 В декабре 2023 года ЕС принял 12-й пакет санкций против России за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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