Глава чечни кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных
Киев • УНН
кадыров предложил США освободить украинских заключенных в обмен на снятие санкций с его семьи. Конкретное количество пленных не разглашается.
Рамзан Кадыров якобы предложил США сделку, - глава Чечни передал список пленных защитников Украины бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный накануне, и пообещал освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи.
Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю... если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей... (...) то мы этих людей отдадим
На данный момент количество пленных не уточняется.
Напомним,
В сентябре 2022 года, глава чеченской республики Рамзан Кадыров и его семья попали под санкции США. Кроме кадырова, санкции касаются его трех жен, трех взрослых дочерей и двоюродного брата Ибрагимова турпала-али, который занимал в Чечне много важных должностей и считается причастным к убийствам; компания Firdaws - чеченский бренд одежды, принадлежащий айшату кадырову, и другие.
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