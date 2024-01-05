Очільник чечні кадиров запропонував США зняти санкції з його родини в обмін на українських полонених
Київ • УНН
кадиров запропонував США звільнити українських в'язнів в обмін на зняття санкцій з його родини. Конкретна кількість полонених не розголошується.
рамзан кадиров нібито запропонував США угоду, - глава чечні передав список полонених захисників України колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до Грозного напередодні, та пообіцяв звільнити полонених бійців ЗСУ в обмін на зняття санкцій з членів його сім'ї.
Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з доньок … (…) то ми цих людей віддамо
На даний момент кількість полонених не уточнюється.
Нагадаємо
У вересні 2022 року, глава чеченської республіки рамзан кадиров та його родина потрапили під санкції США. Крім кадирова, санкції стосуються його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата ібрагімова турпала-алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад і вважається причетним до вбивств; компанія Firdaws – чеченський бренд одягу, що належить айшату кадирову, та інші.
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