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Очільник чечні кадиров запропонував США зняти санкції з його родини в обмін на українських полонених

Очільник чечні кадиров запропонував США зняти санкції з його родини в обмін на українських полонених

Київ • УНН

 • 25637 перегляди

кадиров запропонував США звільнити українських в'язнів в обмін на зняття санкцій з його родини. Конкретна кількість полонених не розголошується.

рамзан кадиров нібито запропонував США угоду, - глава чечні передав список полонених захисників України колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до Грозного напередодні, та пообіцяв звільнити полонених бійців ЗСУ в обмін на зняття санкцій з членів його сім'ї.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з доньок … (…) то ми цих людей віддамо

 - заявив кадиров.

На даний момент кількість полонених не уточнюється.

Нагадаємо

У вересні 2022 року, глава чеченської республіки рамзан кадиров та його родина потрапили під санкції США. Крім кадирова, санкції стосуються його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата ібрагімова турпала-алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад і вважається причетним до вбивств; компанія Firdaws – чеченський бренд одягу, що належить айшату кадирову, та інші.

У травні у Конгресі США закликали ввести нові санкції проти росії через порушення прав людини.

 В грудні 2023 року ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти росії за агресію в Україні: кого та коли торкнуться обмеження.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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