Очільник чечні кадиров запропонував США зняти санкції з його родини в обмін на українських полонених

рамзан кадиров нібито запропонував США угоду, - глава чечні передав список полонених захисників України колишньому американському розвіднику Скотту Ріттеру, який прибув до Грозного напередодні, та пообіцяв звільнити полонених бійців ЗСУ в обмін на зняття санкцій з членів його сім'ї.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з доньок … (…) то ми цих людей віддамо