путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  44376 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  53200 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  57755 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  49976 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  113511 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  169686 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  287863 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  271637 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  319503 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  57883 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  102313 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  101282 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  100042 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  114679 просмотра
Актуальное
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 02:45  •  2365 просмотра

Read in English

путин совершил визит в Чечню, где вместе с кадыровым осмотрел войска и добровольцев, которые готовятся к участию в боевых действиях в Украине. По словам кадырова, с начала войны в Украину отправлено более 47 000 чеченских военных.

Глава кремля владимир путин, во вторник совершил визит в Чечню, где вместе с лидером Чечни рамзаном кадыровым осмотрел войска и добровольцев, которые готовятся к участию в боевых действиях в Украине. Это первая поездка путина в республику Северного Кавказа за 13 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поездка состоялась на фоне эскалации войны между россией и Украиной, в частности после того, как украинские силы осуществили операцию в курской области рф.

Во время осмотра военных в гудермесе, в российском университете специальных сил, путин обратился к солдатам и подчеркнул, что учения на стрельбище нельзя сравнить с реальными боевыми действиями.

Почему путин поехал в Баку на фоне событий в курской области - объяснение от ЦПИ при СНБО20 августа 2024, 14:29 • 12352 просмотра

Этот визит состоялся на фоне значительных вызовов для российской армии, которая продолжает испытывать трудности на фронте в Украине. Украинские силы, которые ранее прорвались через границу в курской области, продолжают вызывать беспокойство в кремле, поскольку этот инцидент стал серьезным ударом по престижу российской армии и лично Путина,

- подчеркивает издание.

рамзан кадыров, который находится под санкциями США за нарушение прав человека и участие в мобилизации чеченских войск для войны в Украине, на отдельной встрече с путиным заявил, что с начала войны в Украину отправили более 47 000 чеченских военных, в том числе около 19 000 добровольцев.

Как пишет издание, визит путина в Чечню подчеркивает важность роли чеченских войск в военных усилиях россии, а также демонстрирует поддержку со стороны Кремля чеченскому лидеру кадырову, который остается одной из наиболее влиятельных фигур в регионе и в российской военной структуре.

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"13 августа 2024, 17:04 • 28878 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  71167 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  73947 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  91158 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  102582 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  101199 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113233 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112733 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113638 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104415 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89784 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  49976 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  57755 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  53200 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  44376 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  113511 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  169686 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  287863 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  271637 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  319503 просмотра

Война

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  3001 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  12984 просмотра
Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

  •  16548 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  27694 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра

политика

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  3001 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  27694 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  49976 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  57755 просмотра

Война

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  3001 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  12984 просмотра
Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

  •  16548 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  27694 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра

политика

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  3001 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  27694 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  40804 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  49976 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  57755 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  29087 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109571 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107955 просмотра

Экономика

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  14081 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  17694 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  61380 просмотра
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

  •  26067 просмотра
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  71167 просмотра

Киев

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  12984 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  28695 просмотра
В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

  •  16493 просмотра
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  18924 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  26487 просмотра