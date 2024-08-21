путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

Глава кремля владимир путин, во вторник совершил визит в Чечню, где вместе с лидером Чечни рамзаном кадыровым осмотрел войска и добровольцев, которые готовятся к участию в боевых действиях в Украине. Это первая поездка путина в республику Северного Кавказа за 13 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Поездка состоялась на фоне эскалации войны между россией и Украиной, в частности после того, как украинские силы осуществили операцию в курской области рф.

Во время осмотра военных в гудермесе, в российском университете специальных сил, путин обратился к солдатам и подчеркнул, что учения на стрельбище нельзя сравнить с реальными боевыми действиями.

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Этот визит состоялся на фоне значительных вызовов для российской армии, которая продолжает испытывать трудности на фронте в Украине. Украинские силы, которые ранее прорвались через границу в курской области, продолжают вызывать беспокойство в кремле, поскольку этот инцидент стал серьезным ударом по престижу российской армии и лично Путина, - подчеркивает издание.

рамзан кадыров, который находится под санкциями США за нарушение прав человека и участие в мобилизации чеченских войск для войны в Украине, на отдельной встрече с путиным заявил, что с начала войны в Украину отправили более 47 000 чеченских военных, в том числе около 19 000 добровольцев.

Как пишет издание, визит путина в Чечню подчеркивает важность роли чеченских войск в военных усилиях россии, а также демонстрирует поддержку со стороны Кремля чеченскому лидеру кадырову, который остается одной из наиболее влиятельных фигур в регионе и в российской военной структуре.

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