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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почему путин поехал в Баку на фоне событий в курской области - объяснение от ЦПИ при СНБО

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 14:29  •  584 просмотра

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Президент рф не отменил визит в Азербайджан, несмотря на операции ВСУ в курской области. кремль стремится сохранить влияние на Кавказе и продемонстрировать наличие «дружественных» стран в условиях международной изоляции.

президент рф владимир путин решил не отменять свой визит в Баку, несмотря на операцию ВСУ в курской области. кремль пытается сохранить влияние на Кавказе и продемонстрировать наличие "дружественных" стран в условиях международной изоляции. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН

Детали

Как рассказали в ЦПИ, ru-пропаганда активно освещает визит президента рф Владимира Путина в Азербайджан, который глава кремля совершил на фоне проведения операции ВСУ в курской области россии.

 Несмотря на успехи украинских войск  в курской области, путин решил не отменять визит в Баку. Таким образом российский диктатор, как считают в ЦПИ, пытается поддерживать иллюзию, что ситуация под контролем, а операция ВСУ в курской области - не настолько большая проблема, чтобы вносить изменения в график внешнеполитической деятельности.

 Для москвы Азербайджан является инструментом, благодаря которому ей удается удерживать свое присутствие на Кавказе на фоне тенденции к уменьшению влияния рф в регионе в последние годы. Поддерживая связи с Баку, кремль надеется затормозить этот процесс

- рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Кроме этого, в условиях международной изоляции путину важно продемонстрировать внутренней аудитории наличие "дружественных" стран, которые готовы продолжать сотрудничество с рф, добавили в ЦПИ. 

Важным фактором является и то, что выбор стран для визитов существенно ограничивает ордер на арест путина, выданный Международным уголовным судом по подозрению в военном преступлении - незаконной депортации украинских детей. Азербайджан входит в перечень "безопасных" государств, которые не подписали и не ратифицировали Римский статут.

Напомним 

18 августа владимир путин начал двухдневный визит в Азербайджан. Планируется обсуждение сотрудничества между странами, азербайджано-армянского мирного процесса и возможное подписание новых соглашений по транспортировке газа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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