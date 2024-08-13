Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов впервые признал, что во время наступательной операции Украины в курской области в плен ВСУ попали чеченские военные. Об этом алаудинов рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам кадыровского командира спецотряда, "пятеро" чеченских военных попали в украинский плен.

Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов "АХМАТ-ЧЕЧЕНЬ": трое стрелков и двое связистов. Сказки о массовой сдаче в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе - заявил алаудинов.

При этом Алаудинов подчеркнул, что батальон "Ахмат-Чечня" не имеет отношения к спецназу "Ахмат", которым он командует.

Аналітики VoxCheck: фото полонених росіян були зроблені в Курській області

Дополнение

Следует заметить, что ранее алаудинов отрицал, что какие-либо бойцы чеченских подразделений попали в плен.

Даже несмотря на то, что 11 августа украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с военнопленными из чеченского спецназа "Ахмат". Отмечается, что они "даже не пытались сопротивляться".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении продвижения украинских сил на Курщине. Под контролем Украины 74 населенных пункта, где проводятся проверки и стабилизационные мероприятия.