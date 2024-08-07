Аналитики VoxCheck: фото пленных россиян были сделаны в Курской области
Киев • УНН
Фото и видео с предположительно пленными россиянами сняты возле пункта пропуска 'Суджа' в Курской области РФ. Украинские и иностранные OSINT-аналитики сообщают о подтвержденных случаях сдачи россиян в плен в этом регионе.
Аналитики VoxCheck в сотрудничестве с Общественным подтвердили, что фото и видео, на которых предположительно изображены пленные россияне, были сделаны в районе Международного автомобильного пункта пропуска "Суджа" Курской области РФ. Расстояние от места съемки до границы Украины составляет примерно 0,5 километра, передает УНН.
Детали
Эти материалы впервые появились 7 августа в телеграмм-каналах "Говорят Снайпер" и "STERNENKO". Похожее фото с того же места было опубликовано в 18:20 в телеграмм-канале "Балу HUB".
Украинские и иностранные OSINT-аналитики, в частности DeepState, OsintFlow и GeoConfirmed, сообщают о подтвержденных случаях сдачи россиян в плен в Курской области, но точное количество пленных пока неизвестно.
"Прорив кордону рф": у курській області введено надзвичайний стан7 августа 2024, 17:52 • 35503 просмотра