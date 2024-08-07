Аналитики VoxCheck: фото пленных россиян были сделаны в Курской области

Аналитики VoxCheck в сотрудничестве с Общественным подтвердили, что фото и видео, на которых предположительно изображены пленные россияне, были сделаны в районе Международного автомобильного пункта пропуска "Суджа" Курской области РФ. Расстояние от места съемки до границы Украины составляет примерно 0,5 километра, передает УНН.

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Эти материалы впервые появились 7 августа в телеграмм-каналах "Говорят Снайпер" и "STERNENKO". Похожее фото с того же места было опубликовано в 18:20 в телеграмм-канале "Балу HUB".

Украинские и иностранные OSINT-аналитики, в частности DeepState, OsintFlow и GeoConfirmed, сообщают о подтвержденных случаях сдачи россиян в плен в Курской области, но точное количество пленных пока неизвестно.

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