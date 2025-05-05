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На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо

Київ • УНН

 • 7036 перегляди

На Полтавщині у ДТП трагічно загинули 23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко та 36-річний сержант Віктор Боровко, співробітник ТЦК. Ілляшенко працював у поліції з березня, Боровко був ветераном АТО.

На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо

У Полтавській області в трагічній дорожньо-транспортрій пригоді загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко та поліцейський Анатолій Ілляшенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК та СП.

Деталі

ЗМІ повідомляють, що трагічна подія сталася на трасі Кременчук–Полтава неподалік села Мачухи. У Патрульній поліції Полтавщини та Полтавському обласному ТЦК відмовилися надати коментарі УНН.

Зазначається, що загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю – 36.

2 травня 2025 року, під час виконання службових завдань, сержант Боровко Віктор Володимирович загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

- говориться в повідомленні Полтавського ТЦК та СП.

Віктор Боровко після випуску зі школи пройшов строкову службу в полку спеціального призначення Президента України. У 2015 році молодий чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. У складі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Боровко брав участь в АТО.

Сьогодні під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув наш колега — 23-річний патрульний поліцейський Анатолій Ілляшенко 

- повідомили в поліції Полтавщини 2 травня.

Анатолій Ілляшенко працював у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки.

Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти 

– відгукуються про нього колеги.

Доповнення

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
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