На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо

У Полтавській області в трагічній дорожньо-транспортрій пригоді загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко та поліцейський Анатолій Ілляшенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК та СП.

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ЗМІ повідомляють, що трагічна подія сталася на трасі Кременчук–Полтава неподалік села Мачухи. У Патрульній поліції Полтавщини та Полтавському обласному ТЦК відмовилися надати коментарі УНН.

Зазначається, що загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю – 36.

2 травня 2025 року, під час виконання службових завдань, сержант Боровко Віктор Володимирович загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди - говориться в повідомленні Полтавського ТЦК та СП.

Віктор Боровко після випуску зі школи пройшов строкову службу в полку спеціального призначення Президента України. У 2015 році молодий чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. У складі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Боровко брав участь в АТО.

Сьогодні під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув наш колега — 23-річний патрульний поліцейський Анатолій Ілляшенко - повідомили в поліції Полтавщини 2 травня.

Анатолій Ілляшенко працював у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки.

Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти – відгукуються про нього колеги.

Доповнення

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.