На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо
Київ • УНН
На Полтавщині у ДТП трагічно загинули 23-річний поліцейський Анатолій Ілляшенко та 36-річний сержант Віктор Боровко, співробітник ТЦК. Ілляшенко працював у поліції з березня, Боровко був ветераном АТО.
У Полтавській області в трагічній дорожньо-транспортрій пригоді загинули співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки сержант Віктор Боровко та поліцейський Анатолій Ілляшенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Полтавщини та Полтавський обласний ТЦК та СП.
Деталі
ЗМІ повідомляють, що трагічна подія сталася на трасі Кременчук–Полтава неподалік села Мачухи. У Патрульній поліції Полтавщини та Полтавському обласному ТЦК відмовилися надати коментарі УНН.
Зазначається, що загиблому поліцейському було 23 роки, а військовослужбовцю – 36.
2 травня 2025 року, під час виконання службових завдань, сержант Боровко Віктор Володимирович загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Віктор Боровко після випуску зі школи пройшов строкову службу в полку спеціального призначення Президента України. У 2015 році молодий чоловік підписав контракт зі Збройними Силами України. У складі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Боровко брав участь в АТО.
Сьогодні під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув наш колега — 23-річний патрульний поліцейський Анатолій Ілляшенко
Анатолій Ілляшенко працював у правоохоронних органах з березня цього року. У нього залишились батьки.
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Доповнення
У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.