В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно
Киев • УНН
В Полтавской области в ДТП трагически погибли 23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко и 36-летний сержант Виктор Боровко, сотрудник ТЦК. Ильяшенко работал в полиции с марта, Боровко был ветераном АТО.
В Полтавской области в трагическом дорожно-транспортном происшествии погибли сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Виктор Боровко и полицейский Анатолий Ильяшенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Полтавщины и Полтавский областной ТЦК и СП.
Детали
СМИ сообщают, что трагическое событие произошло на трассе Кременчуг–Полтава неподалеку от села Мачухи. В Патрульной полиции Полтавщины и Полтавском областном ТЦК отказались предоставить комментарии УНН.
Отмечается, что погибшему полицейскому было 23 года, а военнослужащему – 36.
2 мая 2025 года, во время выполнения служебных заданий, сержант Боровко Виктор Владимирович погиб в результате дорожно-транспортного происшествия
Виктор Боровко после выпуска из школы прошел срочную службу в полку специального назначения Президента Украины. В 2015 году молодой человек подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. В составе 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Боровко принимал участие в АТО.
Сегодня во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега — 23-летний патрульный полицейский Анатолий Ильяшенко
Анатолий Ильяшенко работал в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители.
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Дополнение
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног.