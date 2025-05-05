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В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно

Киев • УНН

 • 4660 просмотра

В Полтавской области в ДТП трагически погибли 23-летний полицейский Анатолий Ильяшенко и 36-летний сержант Виктор Боровко, сотрудник ТЦК. Ильяшенко работал в полиции с марта, Боровко был ветераном АТО.

В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно

В Полтавской области в трагическом дорожно-транспортном происшествии погибли сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Виктор Боровко и полицейский Анатолий Ильяшенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Полтавщины и Полтавский областной ТЦК и СП.

Детали

СМИ сообщают, что трагическое событие произошло на трассе Кременчуг–Полтава неподалеку от села Мачухи. В Патрульной полиции Полтавщины и Полтавском областном ТЦК отказались предоставить комментарии УНН.

Отмечается, что погибшему полицейскому было 23 года, а военнослужащему – 36.

2 мая 2025 года, во время выполнения служебных заданий, сержант Боровко Виктор Владимирович погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 

- говорится в сообщении Полтавского ТЦК и СП.

Виктор Боровко после выпуска из школы прошел срочную службу в полку специального назначения Президента Украины. В 2015 году молодой человек подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. В составе 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Боровко принимал участие в АТО.

Сегодня во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега — 23-летний патрульный полицейский Анатолий Ильяшенко 

- сообщили в полиции Полтавщины 2 мая.

Анатолий Ильяшенко работал в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители.

Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь 

– отзываются о нем коллеги.

Дополнение

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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