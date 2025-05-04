Моторошна ДТП у Києві: 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг
Київ • УНН
На Дарницькому мосту в Києві сталася жахлива ДТП. Водій Toyota не впорався з керуванням, зніс відбійник, авто перекинулось, внаслідок чого він втратив обидві ноги.
У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг, передає УНН.
Деталі
ДТП сталася на столичному Дарниькому мосту. За попередніми даними, водій позашляховика Toyota Highlander, рухаючись у напрямку Набережно-Хрещатицької вулиці, не зміг впоратися з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Транспортний засіб здійснив наїзд на металевий відбійник, у результаті чого автомобіль перекинувся.
Внаслідок аварії 18-річний водій отримав тяжкі травми – йому довелося ампутувати обидві нижні кінцівки. Його та 16-річного пасажира, який також перебував без свідомості, доставили до медичних закладів для надання екстреної допомоги.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Доповнення
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