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Жуткое ДТП в Киеве: 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

На Дарницком мосту в Киеве произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota не справился с управлением, снес отбойник, авто перевернулось, в результате чего он потерял обе ноги.

Жуткое ДТП в Киеве: 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног, передает УНН.

Детали

ДТП произошло на столичном Дарницком мосту. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Highlander, двигаясь в направлении Набережно-Крещатицкой улицы, не смог справиться с управлением и выехал за пределы проезжей части. Транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии 18-летний водитель получил тяжелые травмы – ему пришлось ампутировать обе нижние конечности. Его и 16-летнего пассажира, который также находился без сознания, доставили в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Дополнение

В селе Рудня, что на Ровенщине, произошло смертельное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля, два человека погибли.

Несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля в Борисполе, что под Киевом, бросился наутек от патрульных и во время гонок совершил ДТП.

Павел Зинченко

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