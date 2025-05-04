Жуткое ДТП в Киеве: 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног
Киев • УНН
На Дарницком мосту в Киеве произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota не справился с управлением, снес отбойник, авто перевернулось, в результате чего он потерял обе ноги.
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног, передает УНН.
Детали
ДТП произошло на столичном Дарницком мосту. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Highlander, двигаясь в направлении Набережно-Крещатицкой улицы, не смог справиться с управлением и выехал за пределы проезжей части. Транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.
В результате аварии 18-летний водитель получил тяжелые травмы – ему пришлось ампутировать обе нижние конечности. Его и 16-летнего пассажира, который также находился без сознания, доставили в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.
Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Дополнение
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