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На Рівненщині поїзд розірвав авто навпіл, є жертви

Київ • УНН

 • 3152 перегляди

Біля Радивилова потяг "Ужгород-Харків" зіткнувся з легковиком, який виїхав на колії. Водій та пасажир авто загинули на місці. Поліція встановлює обставини трагедії.

На Рівненщині поїзд розірвав авто навпіл, є жертви

У селі Рудня, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП за участю поїзда і легкового автомобіля, дві людини загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Рівненщини.

Деталі

Авто потрапило під колеса пасажирського поїзда сполученням "Ужгород-Харків". Від потужного удару легковик розрізало навпіл і розкидало в різні боки.

Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків: водій автомобіля та його пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям.

Всі обставини ДТП встановлює поліція.

Нагадаємо

Через недотримання правил безпеки в 2023 році 10 людей загинуло та 10 травмувалися в результаті ДТП на залізничних коліях.

Лілія Набока

Лілія Набока

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