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У ДТП на залізничних коліях минулого року загинуло 10 людей, ще 10 - травмувалися

У ДТП на залізничних коліях минулого року загинуло 10 людей, ще 10 - травмувалися

Київ • УНН

 • 79248 перегляди

У 2023 році в Україні через порушення правил дорожнього руху в аваріях на залізничних переїздах загинули 10 людей, ще 10 отримали поранення.

Через недотримання правил безпеки в 2023 році 10 людей загинуло та 10 травмувалися в результаті ДТП на залізничних коліях. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

На жаль, маємо і сумну статистику: впродовж 2023 року на об’єктах Укрзалізниці сталося 63 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 10 осіб загинули та ще 10 отримали травми 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

В Укрзалізниці нагадали, що рух автотранспорту по залізничному переїзду пов'язаний із підвищеною небезпекою.

Упродовж 2023 року було проведено понад 2,5 тис. рейдів по перевірці виконання правил утримання залізничних переїздів. Також на 354 залізничних переїздах для покращення видимості додатково провели розчищення захисних лісових насаджень.

Проте не вдалося уникнути загиблих та травмованих через наїзд потягів.

За 2023 рік 10 людей загинули та ще 10 отримали травми через виїзд на залізничний переїзд на заборонений сигнал, перетин колій поза спеціальними переїздами, об’їзд опущеного шлагбаума або рух через переїзд під шлагбаум, що почав опускатися.

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Ганна Оніщенко

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