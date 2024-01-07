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У Києві біля "Караваєвих Дач" потяг насмерть збив 20-річного хлопця

У Києві біля "Караваєвих Дач" потяг насмерть збив 20-річного хлопця

Київ • УНН

 • 153925 перегляди

У Києві потяг смертельно збив 20-річного хлопця, який сидів на колії; ведеться розслідування.

Вночі в Києві неподалік від зупинки "Караваєві Дачі" електропотяг насмерть збив 20-річного хлопця, що сидів на рейках. Про це журналістці УНН повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

6 січня приблизно о 3:10 пасажирський електровоз неподалік від платформи Караваєвих Дач (десь 350 метрів від платформи) здійснив наїзд на чоловіка 2003 року народження. 

- сказала Олена Бережна.

Деталі

За свідченнями машиніста, він побачив чоловіка, який сидить між рейками та почав сигналити йому. Потерпілий піднявся, але не встиг відійти. В результаті наїзду він отримав травми голови, від яких загинув на місті.

Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ.

Це порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Наразі встановлюються всі обставини події. Ведеться слідство, зазначила речниця.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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