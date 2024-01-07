У Києві біля "Караваєвих Дач" потяг насмерть збив 20-річного хлопця
Київ • УНН
У Києві потяг смертельно збив 20-річного хлопця, який сидів на колії; ведеться розслідування.
Вночі в Києві неподалік від зупинки "Караваєві Дачі" електропотяг насмерть збив 20-річного хлопця, що сидів на рейках. Про це журналістці УНН повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.
6 січня приблизно о 3:10 пасажирський електровоз неподалік від платформи Караваєвих Дач (десь 350 метрів від платформи) здійснив наїзд на чоловіка 2003 року народження.
Деталі
За свідченнями машиніста, він побачив чоловіка, який сидить між рейками та почав сигналити йому. Потерпілий піднявся, але не встиг відійти. В результаті наїзду він отримав травми голови, від яких загинув на місті.
Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ.
Це порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Наразі встановлюються всі обставини події. Ведеться слідство, зазначила речниця.
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