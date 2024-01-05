В Індонезії зіткнулися два потяги, троє людей загинули
Київ • УНН
На острові Ява, Індонезія, зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого загинули троє залізничників, потяги зійшли з рейок і були евакуйовані.
Два пасажирські потяги зіткнулися на індонезійському острові Ява. Загинули троє співробітників залізниці. Про це повідомляє місцевий телеканал Kompas TV, передає УНН.
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Ми отримуємо інформацію про те, що є троє загиблих – машиніст, помічник машиніста та працівник поїзда
Деталі
Зіткнення сталося о 06:03 за місцевим часом. Відомо, що кілька вагонів зійшли з рейок, пасажири намагаються витягти свої речі з-під завалу. Для розчищення шляхів направлено важку техніку, співробітники поліції евакуювали пасажирів з місця події.
На час усунення наслідків рейси будуть направлені альтернативним маршрутом в об'їзд.
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