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В Індонезії зіткнулися два потяги, троє людей загинули

В Індонезії зіткнулися два потяги, троє людей загинули

Київ • УНН

 • 36144 перегляди

На острові Ява, Індонезія, зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого загинули троє залізничників, потяги зійшли з рейок і були евакуйовані.

Два пасажирські потяги зіткнулися на індонезійському острові Ява. Загинули троє співробітників залізниці. Про це повідомляє місцевий телеканал Kompas TV, передає УНН.

Цитата

Ми отримуємо інформацію про те, що є троє загиблих – машиніст, помічник машиніста та працівник поїзда

уточнив начальник поліції Бандунга Кусворо Вібово.

Деталі

Зіткнення сталося о 06:03 за місцевим часом. Відомо, що кілька вагонів зійшли з рейок, пасажири намагаються витягти свої речі з-під завалу. Для розчищення шляхів направлено важку техніку, співробітники поліції евакуювали пасажирів з місця події.

На час усунення наслідків рейси будуть направлені альтернативним маршрутом в об'їзд.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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