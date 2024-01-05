В Индонезии столкнулись два поезда, три человека погибли
Киев • УНН
На острове Ява, Индонезия, столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли трое железнодорожников, поезда сошли с рельсов и были эвакуированы.
Два пассажирских поезда столкнулись на индонезийском острове Ява. Погибли трое сотрудников железной дороги. Об этом сообщает местный телеканал Kompas TV, передает УНН.
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Мы получаем информацию о том, что есть трое погибших - машинист, помощник машиниста и работник поезда
Детали
Столкновение произошло в 06:03 по местному времени. Известно, что несколько вагонов сошли с рельсов, пассажиры пытаются извлечь свои вещи из-под завала. Для расчистки путей направлена тяжелая техника, сотрудники полиции эвакуировали пассажиров с места происшествия.
На время устранения последствий рейсы будут направлены альтернативным маршрутом в объезд.
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