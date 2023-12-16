В Мексике запустили железнодорожный проект "Поезд Майя", вызывающий споры по экологическим причинам

Эксплуатация первых 500 километров железнодорожного проекта "Поезд Maya", предусматривающего соединение путей более 1 500 км в пяти штатах Мексики, была торжественно открыта президентом страны в пятницу. Проект пока что незавершен, и как сообщает Spiegel, - экологи и коренные жители бьют тревогу из-за непредсказуемых экологических последствий. Об этом передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Мексике был торжественно открыт участок спорного поезда "Майя". В целом проект предусматривает большой маршрут вдоль полуострова Юкатан, - он соединит карибские туристические курорты с местами знаменитых пирамид майя и югом Мексики через пять федеральных штатов.

Правительство утверждает, что поезд привлечет больше туристов и инвестиций в регион. Офис развития ООН подсчитал, что к 2030 году это позволит избавить 1,1 миллиона человек от от бедности.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время открытия в пятницу говорил о "шедевре", который был построен "в рекордные сроки" - за пять лет. Также глава страны проехался в одном из бело-зеленых вагонов во время во время первого рейса поезда.

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Беспокойство экологов

Несмотря на масштабные планы инфраструктурного проекта, экологи и коренные жители не видят оснований для оптимизма.

Неправительственные организации отметили потенциальное воздействие на окружающую среду. Они опасаются воздействия на животных, подземные реки и знаменитые карстовые пещеры, известные как кеноты, в этом регионе. Отдельное беспокойство связано с тем, что железнодорожные пути должны покрыть Лес Майя - второй по величине тропический лес в Латинской Америке.

Эти [железнодорожные линии] являются искусственными границами для таких видов, как ягуары. (...) И они настолько широкие - более 60 метров - что они также являются границей для некоторых семян и спор - сказал Аарон Эрнандес Силлер из экологического союза Cemda.

Экоактивисты даже обратились в суд, чтобы временно остановить проект. Но правительство обжаловало это решение, и президент Мексики своим указом окончательно классифицировал строительные работы как вопрос "национальной безопасности". Работы возобновились под наблюдением армии, пишет Spiegel.

Справка

Поезд Майя - крупнейший инфраструктурный проект нынешнего правительства крупнейший инфраструктурный проект нынешнего правительства. В будущем планируется перевозить до трех миллионов туристов в год от курортов на побережье до руин майя в пяти федеральных штатах. По железнодорожной сети также смогут курсировать грузовые и обычные пассажирские поезда.

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