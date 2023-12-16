В Мексике запустили железнодорожный проект "Поезд Майя", вызывающий споры по экологическим причинам
Киев • УНН
Президент Мексики открыл первый участок проекта "Поезд Майя", который рекламируется как экономическое благо, но подвергается критике из-за потенциального вреда окружающей среде и беспокойства коренных народов.
Эксплуатация первых 500 километров железнодорожного проекта "Поезд Maya", предусматривающего соединение путей более 1 500 км в пяти штатах Мексики, была торжественно открыта президентом страны в пятницу. Проект пока что незавершен, и как сообщает Spiegel, - экологи и коренные жители бьют тревогу из-за непредсказуемых экологических последствий. Об этом передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Мексике был торжественно открыт участок спорного поезда "Майя". В целом проект предусматривает большой маршрут вдоль полуострова Юкатан, - он соединит карибские туристические курорты с местами знаменитых пирамид майя и югом Мексики через пять федеральных штатов.
Правительство утверждает, что поезд привлечет больше туристов и инвестиций в регион. Офис развития ООН подсчитал, что к 2030 году это позволит избавить 1,1 миллиона человек от от бедности.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время открытия в пятницу говорил о "шедевре", который был построен "в рекордные сроки" - за пять лет. Также глава страны проехался в одном из бело-зеленых вагонов во время во время первого рейса поезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде
Беспокойство экологов
Несмотря на масштабные планы инфраструктурного проекта, экологи и коренные жители не видят оснований для оптимизма.
Неправительственные организации отметили потенциальное воздействие на окружающую среду. Они опасаются воздействия на животных, подземные реки и знаменитые карстовые пещеры, известные как кеноты, в этом регионе. Отдельное беспокойство связано с тем, что железнодорожные пути должны покрыть Лес Майя - второй по величине тропический лес в Латинской Америке.
Эти [железнодорожные линии] являются искусственными границами для таких видов, как ягуары. (...) И они настолько широкие - более 60 метров - что они также являются границей для некоторых семян и спор
Экоактивисты даже обратились в суд, чтобы временно остановить проект. Но правительство обжаловало это решение, и президент Мексики своим указом окончательно классифицировал строительные работы как вопрос "национальной безопасности". Работы возобновились под наблюдением армии, пишет Spiegel.
Справка
Поезд Майя - крупнейший инфраструктурный проект нынешнего правительства крупнейший инфраструктурный проект нынешнего правительства. В будущем планируется перевозить до трех миллионов туристов в год от курортов на побережье до руин майя в пяти федеральных штатах. По железнодорожной сети также смогут курсировать грузовые и обычные пассажирские поезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте
В Мексике запустили железнодорожный проект "Поезд Майя", вызывающий споры по экологическим причинам
Президент Мексики открыл первый участок проекта "Поезд Майя", который рекламируется как экономическое благо, но подвергается критике из-за потенциального вреда окружающей среде и беспокойства коренных народов.
Украина вернула еще троих украинских детей домой - Омбудсман
Еще трое украинских детей были репатриированы при участии Катара: мальчик и девочка из Херсона; еще один мальчик, вернувшийся к маме в Украину из рф. По состоянию на сейчас уже было возвращено более 520 депортированных детей.
Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном
В Киеве незаконно срубили дуб в честь Романа Ратушного. Дерево чествовало память погибшего военного и общественного деятеля. По факту происшествия, правоохранители возбудили дело.
Министерство обороны Украины возместило более 20 миллионов гривен за нарушение условий контрактов
Более 20 миллионов гривен было возмещено Министерству обороны Украины, часто из-за нарушения контрактов подрядчиками. Также в собственность Министерства было передано недвижимое имущество и земельные участки.
Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии
Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.
Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф
В отчете британской разведки утверждается, что кибератака на "Киевстар" 12 декабря, которая привела к перебоям в предоставлении услуг и работе систем экстренной помощи, является одной из самых разрушительных кибератак со времени российского вторжения.
И.о. главы КСУ Головатый получил должность в Венецианской Комиссии
Сергей Головатый, украинский судья Конституционного суда, избран председателем подкомитета по вопросам верховенства права Венецианской комиссии. О его назначении было объявлено во время 137-го пленарного заседания Комиссии.
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске
На Купянском направлении украинские пограничники с помощью беспилотника повредили систему управления вражеским экскаватором, водитель которого на тот момент отсутствовал.
В оккупированном Мариуполе россияне до сих пор не подключили к отоплению уцелевшие многоэтажки - ЦНС
Через два года после оккупации многие уцелевшие здания Мариуполя остаются без отопления, из-за чего жители мерзнут в холоде.
В МВД анонсировали появление металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах Украины
Украина планирует установить металлодетекторы и сканеры багажа в общественных местах, таких как транспортные станции и торговые центры, для повышения уровня безопасности. Министр внутренних дел также отмечает важность современных систем видеонаблюдения для безопасности и раскрытия преступлений.