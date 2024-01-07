В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Ночью в Киеве недалеко от остановки "Караваевы Дачи" электропоезд насмерть сбил 20-летнего парня, сидевшего на рельсах. Об этом журналистке УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная.

6 января примерно в 3:10 пассажирский электровоз неподалеку от платформы Караваевых Дач (где-то 350 метров от платформы) совершил наезд на мужчину 2003 года рождения. - сказала Елена Бережная.

Детали

По показаниям машиниста, он увидел мужчину, который сидит между рельсами и начал сигналить ему. Пострадавший поднялся, но не успел отойти. В результате наезда он получил травмы головы, от которых погиб на месте.

Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 УКУ.

Это нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ведется следствие, отметила пресс-секретарь.

В Индонезии столкнулись два поезда, три человека погибли