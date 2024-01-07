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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 12:24  •  42555 просмотра

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В Киеве поезд смертельно сбил 20-летнего парня, который сидел на путях; ведется расследование.

Ночью в Киеве недалеко от остановки "Караваевы Дачи" электропоезд насмерть сбил 20-летнего парня, сидевшего на рельсах. Об этом журналистке УНН сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная.

6 января примерно в 3:10 пассажирский электровоз неподалеку от платформы Караваевых Дач (где-то 350 метров от платформы) совершил наезд на мужчину 2003 года рождения. 

- сказала Елена Бережная.

Детали

По показаниям машиниста, он увидел мужчину, который сидит между рельсами и начал сигналить ему. Пострадавший поднялся, но не успел отойти. В результате наезда он получил травмы головы, от которых погиб на месте.

Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 УКУ.

Это нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ведется следствие, отметила пресс-секретарь.

В Индонезии столкнулись два поезда, три человека погибли05 январь 2024, 04:00 • 33966 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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У Києві біля "Караваєвих Дач" потяг насмерть збив 20-річного хлопця
A 20-year-old man was killed by a train near Karavayevy Dachi in Kyiv
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