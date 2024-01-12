В ДТП на железнодорожных путях в прошлом году погибло 10 человек, еще 10 - травмировались
Киев • УНН
В 2023 году в Украине из-за нарушения правил дорожного движения в авариях на железнодорожных переездах погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.
Из-за несоблюдения правил безопасности в 2023 году 10 человек погибли и 10 травмировались в результате ДТП на железнодорожных путях. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.
К сожалению, есть и печальная статистика: в течение 2023 года на объектах Укрзализныци произошло 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли и еще 10 получили травмы
Детали
В Укрзализныце напомнили, что движение автотранспорта по железнодорожному переезду связано с повышенной опасностью.
В течение 2023 года было проведено более 2,5 тыс. рейдов по проверке выполнения правил содержания железнодорожных переездов. Также на 354 железнодорожных переездах для улучшения видимости дополнительно провели расчистку защитных лесных насаждений.
Однако не удалось избежать погибших и травмированных из-за наезда поездов.
За 2023 год 10 человек погибли и еще 10 получили травмы из-за выезда на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, пересечение путей вне специальных переездов, объезд опущенного шлагбаума или движение через переезд под шлагбаум, который начал опускаться.
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В ДТП на железнодорожных путях в прошлом году погибло 10 человек, еще 10 - травмировались
В 2023 году в Украине из-за нарушения правил дорожного движения в авариях на железнодорожных переездах погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.
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