На Ровенщине поезд разорвал авто пополам, есть жертвы
Киев • УНН
У Радивилова поезд "Ужгород-Харьков" столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на пути. Водитель и пассажир авто погибли на месте. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
В селе Рудня, что в Ровенской области, произошло смертельное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
Авто попало под колеса пассажирского поезда сообщением "Ужгород-Харьков". От мощного удара легковушку разрезало пополам и разбросало в разные стороны.
В результате ДТП погибли двое мужчин: водитель автомобиля и его пассажир. Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
Напомним
Из-за несоблюдения правил безопасности в 2023 году 10 человек погибли и 10 травмировались в результате ДТП на железнодорожных путях.