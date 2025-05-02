На Ровенщине поезд разорвал авто пополам, есть жертвы

В селе Рудня, что в Ровенской области, произошло смертельное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Авто попало под колеса пассажирского поезда сообщением "Ужгород-Харьков". От мощного удара легковушку разрезало пополам и разбросало в разные стороны.

В результате ДТП погибли двое мужчин: водитель автомобиля и его пассажир. Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Напомним

Из-за несоблюдения правил безопасности в 2023 году 10 человек погибли и 10 травмировались в результате ДТП на железнодорожных путях.