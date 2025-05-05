Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив
06:29 • 25135 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 37401 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 103868 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 151923 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 167313 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 101783 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 97390 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 100337 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 66918 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 78529 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.3м/с
55%
745 мм
Популярнi новини

Хусити погрожують повною повітряною блокадою Ізраїлю, атакуючи аеропорти

4 травня, 23:54 • 18947 перегляди

У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"

5 травня, 01:07 • 22884 перегляди

Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

5 травня, 01:25 • 14168 перегляди

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

05:19 • 17544 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів

07:29 • 12752 перегляди
Публікації

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 25120 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 37379 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 167290 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 78317 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 108840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 786 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 4344 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 4956 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 18060 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 35948 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Київ • УНН

 • 1944 перегляди

Сирський заявив, що Курська операція триває 9 місяців і досягла більшості цілей, створивши буферну зону в прикордонні. Сирський нагородив воїнів 225-го полку за успішну оборону.

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Курська операція досягла більшості поставлених цілей, вона не дала ворогу наступати на Сумщині та Харківщині, а створена Силами оборони буферна зона в прикордонних районах актуальна і нині. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз

- повідомив Сирський.

Головком ЗСУ наголосив, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. "Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", - зазначив він.

"Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - зауважив Сирський.

З його слів, це стало можливим "завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам - справжнім героям українського війська". "Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині - 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф - це насамперед про 225-й", - зазначив Сирський, повідомивши, що мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди.

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває26.04.25, 14:58 • 113213 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олександр Сирський
Україна
Brent
$59.97
Bitcoin
$94,773.80
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,272.80
Ethereum
$1,826.56