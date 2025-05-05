Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Курська операція досягла більшості поставлених цілей, вона не дала ворогу наступати на Сумщині та Харківщині, а створена Силами оборони буферна зона в прикордонних районах актуальна і нині. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах у понеділок, пише УНН.

Під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз - повідомив Сирський.

Головком ЗСУ наголосив, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. "Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", - зазначив він.

"Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - зауважив Сирський.

З його слів, це стало можливим "завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам - справжнім героям українського війська". "Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині - 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф - це насамперед про 225-й", - зазначив Сирський, повідомивши, що мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди.

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